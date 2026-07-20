Alertă în Marea Neagră. O navă turcească a fost lovită de rachete. Cinci membri ai echipajului au murit

Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 iul. 2026, 09:06

Marina militară a Ucrainei a acuzat duminică Rusia că a lansat trei rachete asupra unei nave comerciale sub pavilion turcesc, atac în urma căruia cinci membri ai echipajului și-au pierdut viața, potrivit AFP.

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