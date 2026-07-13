Japonia a relansat trenul turistic de noapte West Express Ginga. Cât costă o călătorie și ce experiențe oferă pasagerilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 13 iul. 2026, 14:51

Japonia a relansat, pentru sezonul estival, trenul turistic de noapte West Express Ginga, una dintre cele mai apreciate rute feroviare din vestul țării. Trenul circulă între Kyoto și orașul Shingu până la sfârșitul lunii septembrie, oferind călătorii de zi și de noapte, compartimente transformabile în dormitoare și opriri pentru excursii și experiențe culinare.

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