Japonia a relansat trenul turistic de noapte West Express Ginga. Cât costă o călătorie și ce experiențe oferă pasagerilor

Japonia a relansat, pentru sezonul estival, trenul turistic de noapte West Express Ginga, una dintre cele mai apreciate rute feroviare din vestul țării. Trenul circulă între Kyoto și orașul Shingu până la sfârșitul lunii septembrie, oferind călătorii de zi și de noapte, compartimente transformabile în dormitoare și opriri pentru excursii și experiențe culinare.
West Express Ginga leagă Kyoto de una dintre cele mai spectaculoase regiuni ale Japoniei
Compania West Japan Railway (JR West) a relansat serviciul sezonier al trenului turistic West Express Ginga, care va circula până la 30 septembrie pe ruta dintre Kyoto și orașul de coastă Shingu, poarta de acces către traseele istorice de pelerinaj din prefectura Wakayama.
Potrivit The Independent, traseul traversează una dintre cele mai pitorești regiuni ale Japoniei, cunoscută pentru pădurile sale, templele sacre, stațiunile cu izvoare termale și peisajele spectaculoase de coastă.
Trenul circulă atât în regim de noapte, cât și pe timp de zi. Cursa de noapte pleacă din Kyoto sau Osaka către Shingu în zilele de luni și vineri, iar trenul de zi revine din Shingu miercurea și duminica.
O călătorie care include excursii și experiențe gastronomice
Spre deosebire de trenurile clasice, West Express Ginga transformă călătoria într-o experiență turistică.
Trenul face opriri prelungite în mai multe gări, iar pasagerii pot participa, contra cost, la excursii organizate și activități locale. Printre acestea se numără degustări de ramen în apropierea gării Wakayama, vizite la formațiunile stâncoase Hashigui-iwa din Kushimoto sau experiențe culinare bazate pe sushi în Kaina. Conceptul pune accent pe descoperirea culturii și gastronomiei locale, oferind turiștilor posibilitatea de a explora regiuni mai puțin cunoscute ale Japoniei.
Compartimente transformabile în dormitoare și facilități pentru familii
West Express Ginga dispune de mai multe tipuri de vagoane și clase de confort.
Pasagerii pot opta pentru compartimente private din clasa superioară („Green Car”), care se transformă în dormitoare și oferă acces la un salon dedicat. Trenul include și compartimente pentru familii de până la patru persoane, cabine cu paturi suprapuse, spații comune pentru relaxare și facilități pentru persoanele cu dizabilități. De asemenea, există o zonă cu locuri rezervate exclusiv femeilor și un vestiar destinat pasagerelor.
Cât costă biletele
Tarifele pentru clasa standard încep de la 8.470 de yeni pentru biletele cumpărate online și de la 8.670 de yeni pentru cele achiziționate din gară, echivalentul a aproximativ 47 de euro. Pentru compartimentele din clasa superioară, prețurile pornesc de la 11.450 de yeni. Biletele sunt puse în vânzare cu o lună înaintea fiecărei curse. Serviciul sezonier a fost relansat pe 3 iulie și va funcționa până la 30 septembrie.
O alternativă la trenurile Shinkansen
Relansarea West Express Ginga vine într-o perioadă în care Japonia atrage tot mai mulți turiști interesați de experiențe autentice și de turismul feroviar. Spre deosebire de trenurile de mare viteză Shinkansen, West Express Ginga pune accent pe ritmul lent al călătoriei și pe explorarea unor destinații mai puțin cunoscute, transformând drumul într-o atracție turistică în sine.