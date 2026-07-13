Țara UE preferată de români introduce RCA la trotinetele electrice. Ce riști dacă ești oprit de poliție

Regulile de circulație se înăspresc radical pentru utilizatorii de vehicule cu două roți în Italia. Începând de joi, 16 iulie, asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) devine complet obligatorie pentru toate trotinetele electrice. Proprietarii care ignoră noua legislație nu doar că vor scoate sume frumușele din buzunar pentru amenzi usturătoare, dar riscă și confiscarea definitivă a vehiculului de către autorități.
Mobilitatea urbană din Italia trece printr-o transformare radicală. Începând de joi, 16 iulie, proprietarii de trotinete electrice private sunt obligați prin lege să dețină o poliță de asigurare de răspundere civilă (RCA). Noua reglementare face parte dintr-o reformă extinsă a Codului Rutier italian, implementată de autorități cu scopul clar de a reduce numărul tot mai mare de accidente rutiere în care sunt implicate aceste vehicule.
Cât costă asigurarea RCA pentru o trotinetă electrică?
Pentru a circula legal, deținătorii de trotinete trebuie să își achiziționeze o poliță similară cu cea destinată scuterelor sau mașinilor. Conform primelor estimări ale companiilor de asigurări de pe piața italiană, prețul anual pentru o asigurare de bază variază între 35 și 55 de euro.
Tariful final poate fluctua în funcție de societatea de asigurări aleasă și de eventualele clauze suplimentare adăugate (cum ar fi protecția la furt sau asistența tehnică). Un aspect tehnic extrem de important este că asigurarea se emite pe vehicul, nu pe șofer. Legătura dintre poliță și trotinetă se face prin intermediul codului unic de pe plăcuța de înmatriculare.
Cine trebuie să plătească și cine este scutit?
Noua lege se aplică tuturor trotinetelor electrice aflate în proprietate privată, indiferent dacă sunt utilizate pentru naveta zilnică spre birou sau doar în scop recreativ. De asemenea, măsura vizează și alte vehicule electrice ușoare cu două roți care nu sunt prevăzute cu scaun.
Sunt exceptate de la această obligație următoarele categorii:
Utilizatorii serviciilor de sharing: Persoanele care închiriază trotinete prin aplicații mobile nu trebuie să cumpere o asigurare separată. Companiile de sharing au deja costul asigurării integrat în tariful standard de utilizare.
Bicicletele electrice (e-bikes): Bicicletele cu pedalare asistată rămân scutite de RCA, cu condiția ca motorul lor să nu depășească viteza de 25 km/h și să se activeze exclusiv în timpul pedalării.
Sancțiuni drastice: Amenzi și riscul confiscării vehiculului
Filtrele de control ale Poliției Locale vor fi intensificate imediat ce legea va intra în vigoare. Verificările se vor face extrem de rapid, deoarece bazele de date ale Autorității pentru Înmatriculări Auto vor fi conectate în timp real cu platforma ANIA (asociația națională a asigurătorilor din Italia).
Utilizatorii depistați în trafic fără o poliță valabilă riscă sancțiuni dure:
Amenzi contravenționale cuprinse între 100 și 400 de euro.
Sechestrul vehiculului, care poate duce la confiscarea definitivă a trotinetei dacă proprietarul nu achită amenda sau nu încheie asigurarea în termenul legal.
Răspundere patrimonială totală: În situația nefericită a unui accident, conducătorul neasigurat va fi obligat să acopere toate daunele materiale sau medicale provocate din propriul buzunar.
Primele controale arată o „ploaie de amenzi” în marile orașe
Această etapă a asigurărilor vine în completarea altor măsuri stricte deja implementate, precum obligativitatea purtării căștii de protecție și montarea plăcuțelor de înmatriculare.
Bilanțul primelor acțiuni ale poliției arată că nerespectarea regulilor este la ordinea zilei, capitala Roma fiind pe primul loc în acest top negativ: aproape 40% dintre conducătorii opriți de agenți au fost sancționați. Cei mai des amendați sunt clienții serviciilor de sharing, mulți dintre aceștia (în special adulții) declarând că nu știau că purtarea căștii a devenit obligatorie pentru toată lumea, indiferent de vârstă.