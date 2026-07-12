Incendiu devastator într-un pub din Bangkok. Cel puțin 27 de persoane au murit - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 22:48

Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unui incendiu puternic izbucnit într-un pub din Bangkok, capitala Thailandei. Mai multe victime au fost transportate la spital, iar autoritățile încearcă să stabilească de la ce a pornit focul.

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