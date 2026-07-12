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Incendiu devastator într-un pub din Bangkok. Cel puțin 27 de persoane au murit - VIDEO

Incendiu pub Bangkok

Incendiu pub Bangkok

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 22:48

Cel puțin 27 de persoane au murit în urma unui incendiu puternic izbucnit într-un pub din Bangkok, capitala Thailandei. Mai multe victime au fost transportate la spital, iar autoritățile încearcă să stabilească de la ce a pornit focul.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul, prezent la locul tragediei, a declarat că echipele de salvare au recuperat 27 de cadavre. Bilanțul ar putea însă să se schimbe, în condițiile în care mai multe persoane au fost rănite.

Incendiul ar fi izbucnit într-un local cunoscut din Bangkok

Detaliile despre locul exact în care a început incendiul nu sunt încă pe deplin clare. Primele informații arată că focul ar fi izbucnit într-un pub din partea de nord a orașului Bangkok, în districtul Chatuchak.

Presa locală a identificat localul drept Rong Beer Na Lat Phrao, descris ca unul dintre cele mai cunoscute și frecventate locuri din zonă, conform Skynews.com.

Incendiul a fost anunțat în jurul miezului nopții. Pompierii au reușit ulterior să aducă flăcările sub control.

Imagini dramatice cu oamenii care încercau să fugă

Imaginile distribuite în mediul online de echipele de intervenție arată flăcări uriașe care ieșeau pe ușa principală a pubului. În același timp, oamenii încercau să fugă din clădire, în timp ce un fum gros și negru se ridica deasupra localului.

Mai multe echipaje de pompieri și salvatori au intervenit la fața locului. Cauza incendiului este încă cercetată, iar autoritățile nu au anunțat deocamdată de unde a pornit focul.

Thailanda a mai trecut prin tragedii asemănătoare

Thailanda a fost afectată și în trecut de incendii grave produse în localuri. În 2022, 14 persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-un pub cu muzică din estul țării.

O altă tragedie s-a produs în noaptea de Revelion din 2009, la clubul Santika din Bangkok. Atunci, 66 de persoane au murit, iar peste 200 au fost rănite.

Incendiul de la clubul Santika ar fi fost provocat de un spectacol de artificii organizat în interiorul localului.

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