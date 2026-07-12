Brexitul le ia copiilor bolnavi de cancer o posibilă șansă la viață. Studiul care le-ar putea aduce speranță, blocat în Marea Britanie

Publicat 12 iul. 2026, 21:24 Actualizat 12 iul. 2026, 21:26

Copiii din Regatul Unit diagnosticați cu o formă rară și foarte agresivă de cancer cerebral nu au acces, în acest moment, la un studiu clinic internațional care le-ar putea oferi o șansă suplimentară de supraviețuire. Blocajul a apărut din cauza schimbărilor produse după Brexit în colaborarea medicală dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană.

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