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Remaniere de răsunet la Kiev! Zelenski o înlocuiește pe Iulia Sviridenko: ce planuri ale președintele ucrainean

Volodimir Zelenski

Volodimir Zelenski

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:08

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică o amplă reorganizare a conducerii de la Kiev, care include înlocuirea premierului Iulia Sviridenko și schimbări în structurile de aplicare a legii. Liderul ucrainean a precizat că șefa Guvernului va primi o nouă responsabilitate într-un domeniu strategic al relațiilor externe.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Volodimir Zelenski i-a mulțumit Iuliei Sviridenko pentru activitatea desfășurată în fruntea Guvernului și pentru contribuția sa în administrația ucraineană.

„Îi sunt recunoscător Iuliei pentru activitatea sa clară, consecventă și eficientă în funcția de prim-ministru, precum și pentru anii de muncă productivă în echipa Ucrainei. I-am propus să preia responsabilitatea unui nou domeniu important al relațiilor cu un partener-cheie”, a transmis președintele ucrainean.

Zelenski a precizat că modificările vor fi discutate și aprobate împreună cu Parlamentul, fără a dezvălui deocamdată cine va fi propus pentru funcția de prim-ministru.

Schimbări și în instituțiile de aplicare a legii

Reorganizarea anunțată de președintele ucrainean nu vizează doar Executivul. Potrivit agenției Unian, Zelenski a anunțat că vor avea loc schimbări și în conducerea instituțiilor responsabile cu aplicarea legii.

„Vor exista, de asemenea, schimbări în componența conducerii organismelor de aplicare a legii”, a declarat liderul de la Kiev.

Anunțul vine într-un moment în care Ucraina încearcă să își consolideze instituțiile statului pe fondul războiului cu Rusia și să continue reformele necesare în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

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