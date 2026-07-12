Remaniere de răsunet la Kiev! Zelenski o înlocuiește pe Iulia Sviridenko: ce planuri ale președintele ucrainean

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:08

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat duminică o amplă reorganizare a conducerii de la Kiev, care include înlocuirea premierului Iulia Sviridenko și schimbări în structurile de aplicare a legii. Liderul ucrainean a precizat că șefa Guvernului va primi o nouă responsabilitate într-un domeniu strategic al relațiilor externe.

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