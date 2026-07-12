Germania finanțează 50.000 de drone de atac pentru Ucraina. Contract uriaș de 90 de milioane de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 16:33

Germania va finanța cumpărarea a 50.000 de drone de atac pentru Ucraina, într-unul dintre cele mai mari contracte cunoscute până acum prin care un stat occidental sprijină livrarea unor astfel de aparate către Kiev.

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