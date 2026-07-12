Germania finanțează 50.000 de drone de atac pentru Ucraina. Contract uriaș de 90 de milioane de euro

Germania va finanța cumpărarea a 50.000 de drone de atac pentru Ucraina, într-unul dintre cele mai mari contracte cunoscute până acum prin care un stat occidental sprijină livrarea unor astfel de aparate către Kiev.
Valoarea contractului este estimată la aproximativ 90 de milioane de euro. Informația a fost confirmată de o sursă care cunoaște detaliile tranzacției.
Ce tip de drone va primi Ucraina
Dronele sunt de tip Shrike FPV și sunt produse de compania ucraineană SkyFall, unul dintre cei mai importanți producători locali de aparate fără pilot.
Acestea sunt dotate cu un program realizat de compania americană de tehnologie militară Auterion. Sistemul poate identifica, urmări și lovi singur ținte aflate în mișcare în ultima parte a zborului.
Directorul executiv al Auterion, Lorenz Meier, a precizat că o parte dintre drone au fost deja livrate autorităților ucrainene. Restul aparatelor ar urma să ajungă în Ucraina până la sfârșitul acestui an.
Autoritățile nu oferă detalii despre contract
Surse din industrie au confirmat că Berlinul finanțează contractul, însă Ministerul german al Apărării a refuzat să ofere mai multe informații, invocând motive de securitate legate de operațiunile militare.
Compania ucraineană SkyFall a confirmat, la rândul său, că Germania este statul care susține financiar proiectul. Reprezentanții firmei au precizat însă că nu pot vorbi despre condițiile comerciale ale achiziției.
Nici Ministerul Apărării din Ucraina nu a oferit alte informații despre livrări sau despre datele exacte la care dronele vor ajunge în țară.
Dronele au devenit esențiale în războiul din Ucraina
Ucraina folosește drone pe scară largă în războiul cu Rusia, iar aceste aparate au devenit una dintre cele mai importante părți ale operațiunilor militare.
Industria ucraineană produce în fiecare an milioane de drone, iar armata folosește zilnic mii de astfel de aparate în atacurile desfășurate pe front.
Modelul Shrike este utilizat în lupte încă din 2023 și a atras atenția datorită costurilor reduse și eficienței ridicate.
O versiune Shrike s-a clasat pe primul loc într-o competiție a Pentagonului
O variantă îmbunătățită, numită Shrike 10-F, a fost dezvoltată de SkyFall împreună cu firma britanică Skycutter. Modelul s-a clasat pe primul loc în prima etapă a unei competiții organizate de Pentagon.
Competiția face parte dintr-un program american în valoare de aproximativ 1,1 miliarde de dolari. Prin această inițiativă, Statele Unite vor să cumpere sute de mii de drone de atac de unică folosință pentru întărirea capacităților militare.
Programul Auterion este folosit în mai multe dintre proiectele înscrise în competiție, ceea ce arată interesul tot mai mare al statelor occidentale pentru tehnologiile dezvoltate pe baza experienței din războiul din Ucraina.
Aproximativ 100.000 de drone pentru Ucraina în acest an
Lorenz Meier a declarat că Auterion contribuie în acest an la livrarea a aproximativ 100.000 de drone către Ucraina, împreună cu mai mulți producători și cu sprijinul financiar al unor state occidentale.
Programul include și un contract de 50 de milioane de dolari încheiat cu Departamentul Apărării al Statelor Unite. Prin acest contract au fost deja livrate Ucrainei 33.000 de drone.
În același timp, Marea Britanie a anunțat luna trecută că va trimite 150.000 de drone Ucrainei în cursul acestui an. Livrarea face parte dintr-un pachet mai mare de sprijin militar, în valoare de 752 de milioane de lire sterline.
Noile contracte arată că dronele au devenit una dintre cele mai importante forme de sprijin militar oferit Ucrainei de aliații occidentali. Aceste aparate ajută armata ucraineană să desfășoare operațiuni împotriva forțelor ruse și să reducă diferențele de resurse de pe front.