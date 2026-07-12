Haos și disperare în Franța: Sute de oameni s-au călcat în picioare pentru aparate de aer condiționat

Publicat 12 iul. 2026, 13:56 Sursă Realitatea PLUS

Valul apocaliptic de căldură care lovește Europa de Vest a transformat goana după sisteme de răcire într-o adevărată criză de siguranță publică în Franța.

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