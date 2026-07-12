Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Noapte de foc în Rusia: incendiu la rafinăria din Sizran și petrolier avariat în Marea Azov. Un mort și trei răniți
Rafinăria de petrol Sizran/ Captură video
Un atac cu drone lansat de Ucraina asupra regiunii Samara a provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din orașul Sizran și s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei, inclusiv a unui copil. În aceeași noapte, un petrolier care naviga spre Canalul Azov–Marea Neagră a fost avariat într-un alt atac, potrivit autorităților ruse.
Citește și
- 11:44România, alături de SUA și alte 12 state, contestă pretențiile Chinei în Marea Chinei de Sud
- 11:12Descoperire șocantă în Republica Moldova: Sute de permise de conducere românești, aruncate la o groapă de gunoi! VIDEO
- 11:05Vrei să descoperi un oraș la pas? Seulul, desemnat cea mai prietenoasă destinație pentru pietoni: ce metropolă europeană ocupă locul 2
- 10:02Hamad bin Khalifa Al Thani, liderul care a propulsat Qatarul pe scena mondială, a încetat din viață
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News