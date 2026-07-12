Atac armat la un festival din Toronto. Doi morți și trei răniți în urma focurilor de armă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 12 iul. 2026, 06:34

Două persoane și-au pierdut viața în urma unui atac armat ce a avut loc sâmbătă în Toronto, în zona în care se desfășura un festival de salsa. Informația a fost publicată inițial de forțele de ordine pe rețeaua socială X, amploarea incidentului fiind confirmată ulterior și de instituțiile media locale.

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