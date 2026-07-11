Estonia ridică o bază militară la granița cu Rusia. Până la 1.000 de soldați vor putea fi desfășurați la Narva

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 18:11

Estonia începe pregătirile pentru construirea unei noi baze militare în orașul Narva, aflat chiar la frontiera cu Rusia. Proiectul a fost deblocat după ce Consiliul Local Narva a aprobat un acord de schimb de terenuri cu statul, iar autoritățile estoniene vor să crească rapid prezența militară în zonă.

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