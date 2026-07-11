Estonia ridică o bază militară la granița cu Rusia. Până la 1.000 de soldați vor putea fi desfășurați la Narva

Estonia începe pregătirile pentru construirea unei noi baze militare în orașul Narva, aflat chiar la frontiera cu Rusia. Proiectul a fost deblocat după ce Consiliul Local Narva a aprobat un acord de schimb de terenuri cu statul, iar autoritățile estoniene vor să crească rapid prezența militară în zonă.
Până la începutul anului 2027, la Narva ar urma să fie amenajată o tabără modulară provizorie, care va putea găzdui până la 150 de militari. Ulterior, construcția complexului permanent ar trebui să înceapă în cursul acestui an, iar finalizarea este estimată pentru vara anului 2028.
Noua bază va putea primi până la 1.000 de persoane, însă aproximativ 200 de militari vor fi staționați permanent acolo. Aceștia vor proveni în principal din Brigada 1 Infanterie a Forțelor de Apărare Estoniene.
Narva, oraș strategic la frontiera cu Rusia
Narva este unul dintre cele mai sensibile puncte de pe flancul estic al NATO, fiind situat direct la granița cu Rusia și având o populație majoritar vorbitoare de limbă rusă. Ministrul estonian al Apărării, Hanno Pevkur, a declarat anterior că întărirea prezenței militare în oraș este o decizie esențială de apărare, pentru ca teritoriul național să fie protejat „încă de la primul metru”.
În urma acordului de schimb de terenuri, municipalitatea Narva va primi aproximativ 400.000 de euro drept compensație, dar și un teren aflat în apropierea centrului istoric al orașului. Primarul Katri Raik a spus că terenul ar putea fi folosit pentru dezvoltări rezidențiale, însă nu există încă înțelegeri concrete în acest sens.
Statele baltice își întăresc apărarea
Noua bază de la Narva face parte dintr-o strategie mai amplă prin care statele baltice își consolidează apărarea în fața amenințării ruse. În Estonia, autoritățile au instalat recent la Tallinn primul adăpost public modular din beton, realizat după modele folosite în Ucraina pentru protejarea civililor în cazul exploziilor.
Adăpostul este un proiect-pilot, prin care autoritățile vor să testeze eficiența unor astfel de structuri în mediul urban și să pregătească populația pentru situații de urgență.
În paralel, Estonia investește în fortificarea frontierelor. În luna mai, autoritățile au instalat primele sisteme fixe de detectare și monitorizare a dronelor de-a lungul frontierei din sud-estul țării.
Buncăre, șanțuri antitanc și „dinți de dragon”
Armata estoniană lucrează și la dezvoltarea Liniei de Apărare Baltice, un proiect major de infrastructură militară la granița cu Rusia. Planul include săparea unor șanțuri antitanc și instalarea de obstacole de tip „dinți de dragon”, menite să încetinească sau să blocheze o eventuală ofensivă, conform presei străine.
Pe termen lung, Estonia vrea să construiască aproximativ 600 de buncăre din beton în estul țării până la sfârșitul anului 2027. Acestea ar urma să formeze un sistem de fortificații de campanie, gândit pentru descurajarea unei posibile agresiuni și pentru întărirea securității pe flancul estic al NATO.