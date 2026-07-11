Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Atac rusesc asupra orașului Sumî: patru morți și șapte răniți după bombardamente cu bombe ghidate
Atac rusesc în Ucraina/ Arhivă Profimedia
Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost rănite după ce trupele ruse au lansat trei bombe ghidate asupra orașului Sumî, din nord-estul Ucrainei. Atacul a vizat infrastructura civilă și vine la doar o zi după un nou bombardament asupra Kievului, soldat cu 12 răniți, inclusiv doi copii.
Citește și
- 18:11Estonia ridică o bază militară la granița cu Rusia. Până la 1.000 de soldați vor putea fi desfășurați la Narva
- 17:22Serviciile olandeze avertizează că Rusia a folosit hackeri pentru a accesa camere de supraveghere din țări NATO și Ucraina
- 17:16Lidera opoziției din Belarus spune că Putin transformă țara într-o platformă militară și șantajează Europa cu amenințarea nucleară
- 16:36Oameni salvați în ultima clipă din flăcări, alții găsiți morți în mașini. Mărturii sfâșietoare din infernul din Spania
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News