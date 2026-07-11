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Extern· 2 min citire
Vacanță cu final tragic: 15 turiști indieni au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni, în Vietnam
Vietnam/ Profimedia
Publicat11 iul. 2026, 15:32
Actualizat11 iul. 2026, 15:33
O excursie turistică s-a transformat într-o tragedie în sudul Vietnamului, după ce o ambarcațiune cu turiști s-a răsturnat în apropierea insulei Phu Quoc. Potrivit presei de stat, 15 turiști indieni și-au pierdut viața, iar alte 21 de persoane au fost salvate.
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