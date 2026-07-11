Vacanță cu final tragic: 15 turiști indieni au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni, în Vietnam

Publicat 11 iul. 2026, 15:32 Actualizat 11 iul. 2026, 15:33

O excursie turistică s-a transformat într-o tragedie în sudul Vietnamului, după ce o ambarcațiune cu turiști s-a răsturnat în apropierea insulei Phu Quoc. Potrivit presei de stat, 15 turiști indieni și-au pierdut viața, iar alte 21 de persoane au fost salvate.

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