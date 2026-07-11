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Vacanță cu final tragic: 15 turiști indieni au murit după răsturnarea unei ambarcațiuni, în Vietnam

Vietnam/ Profimedia

Vietnam/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 iul. 2026, 15:32
Actualizat11 iul. 2026, 15:33

O excursie turistică s-a transformat într-o tragedie în sudul Vietnamului, după ce o ambarcațiune cu turiști s-a răsturnat în apropierea insulei Phu Quoc. Potrivit presei de stat, 15 turiști indieni și-au pierdut viața, iar alte 21 de persoane au fost salvate.

Accidentul s-a produs sâmbătă, la aproximativ 400 de metri de insula Hon May Rut Ngoai, aflată în apropiere de Phu Quoc, cea mai mare insulă din Vietnam. La bordul ambarcațiunii se aflau 32 de turiști indieni și patru membri ai echipajului, au transmis autoritățile, citate de Associated Press, potrivit Mediafax.

Filmul tragediei: martorii au intervenit primii

Potrivit publicației VN Express, martorii aflați în zonă au intervenit imediat cu propriile ambarcațiuni și au început să scoată pasagerii din apă, înainte ca echipele de salvare să ajungă la fața locului.

Ulterior, la operațiune au participat polițiști de frontieră, militari din marină, reprezentanți ai gărzii de coastă și alte echipe de intervenție.

Conform sursei menționate, misiunea de salvare a fost îngreunată de faptul că mai multe persoane au rămas blocate în interiorul ambarcațiunii răsturnate, iar în zonă se înregistrau valuri puternice.

21 de persoane au fost salvate

Autoritățile au anunțat că 21 de persoane au fost salvate, iar trupurile tuturor celor 15 victime au fost recuperate. Persoanele rănite au fost transportate la spitale pentru îngrijiri medicale.

Ancheta este în desfășurare

Phu Quoc, situată în Golful Thailandei, este una dintre cele mai populare destinații turistice din Vietnam, fiind renumită pentru plajele cu nisip alb și apele limpezi. Insula Hon May Rut Ngoai, aflată la aproximativ 10 kilometri sud de Phu Quoc, atrage anual milioane de turiști din țară și din străinătate.

Deocamdată, cauza răsturnării ambarcațiunii nu a fost stabilită, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele producerii accidentului, mai arată sursa citată.

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