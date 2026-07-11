Donald Tusk anunță un Zid al Comemorării pentru victimele din Volînia. Noi tensiuni cu Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 15:43

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a anunțat că la Varșovia va fi construit un Zid al Comemorării dedicat victimelor masacrelor din Volînia, atribuite de autoritățile poloneze naționaliștilor ucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Anunțul vine într-un moment sensibil pentru relațiile dintre Varșovia și Kiev, marcate de dispute privind interpretarea acestor evenimente istorice, relatează AFP.

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