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Extern· 2 min citire
Oameni salvați în ultima clipă din flăcări, alții găsiți morți în mașini. Mărturii sfâșietoare din infernul din Spania
Incendii în Spania
Publicat11 iul. 2026, 16:36
SursăRealitatea PLUS
Mărturii cutremurătoare după incendiile devastatoare din Spania. Oamenii care au reușit să scape din calea flăcărilor povestesc momentele de groază prin care au trecut. Unii au fugit doar cu hainele de pe ei, alții au fost nevoiți să își lase în urmă vecinii sau apropiații pentru a-și salva familiile. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional, potrivit Realitatea PLUS.
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