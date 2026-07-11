Serviciile olandeze avertizează că Rusia a folosit hackeri pentru a accesa camere de supraveghere din țări NATO și Ucraina

Serviciile secrete olandeze avertizează că Rusia ar fi desfășurat o operațiune amplă de spionaj cibernetic, prin care hackerii Moscovei au accesat camere private de supraveghere din țări NATO și din Ucraina. Scopul ar fi fost monitorizarea rutelor folosite pentru transportul armelor și munițiilor trimise armatei ucrainene.
Serviciul General de Informații din Olanda și Serviciul olandez de informații militare susțin că atacurile au vizat camere amplasate de-a lungul șoselelor pe care sunt transportate echipamente militare pentru Kiev. Prin aceste imagini, serviciile ruse ar încerca să afle ce tipuri de arme ajung în Ucraina și în ce cantități.
Camerele slab securizate, ținte ușoare pentru hackeri
Potrivit serviciilor olandeze, organizațiile vizate au fost deja avertizate, astfel încât să poată lua măsuri suplimentare de protecție. Atacatorii ar fi profitat de vulnerabilitățile camerelor conectate la internet, multe dintre ele fiind folosite încă cu parole standard, software neactualizat sau setări minime de securitate.
„Odată ce o cameră IP este detectată, un atacator poate încerca să obțină acces de la distanță la ea. În multe cazuri, acest lucru este relativ ușor de realizat”, au transmis AIVD și MIVD, într-un comunicat comun.
Spargerea camerelor civile de supraveghere a devenit una dintre metodele folosite tot mai des în războiul modern. Este o formă de spionaj mai ieftină decât folosirea sateliților sau a dronelor și poate oferi imagini de la sol, greu de obținut prin supraveghere aeriană.
Camere din România, vizate în trecut
Avertismentul vine după ce, în urmă cu un an, serviciile de informații britanice și aliații acestora au acuzat Rusia că a încercat să acceseze ilegal camere de supraveghere de la frontieră, inclusiv din România. Scopul ar fi fost spionarea și perturbarea fluxului de ajutoare occidentale către Ucraina, conform presei straine.
O unitate a serviciilor de informații militare ruse ar fi vizat organizații care ofereau asistență externă Ucrainei, inclusiv prin compromiterea camerelor aflate în puncte de trecere a frontierei, gări sau în apropierea unor instalații militare.
Potrivit informațiilor transmise de serviciile occidentale, aproximativ 10.000 de camere de supraveghere ar fi fost accesate ilegal. Dintre acestea, 80% se aflau în Ucraina, iar 10% în România. Alte camere compromise ar fi fost în Polonia, Ungaria și Slovacia.
Unitatea Fancy Bear, acuzată de atacuri cibernetice
Unitatea GRU 26165, cunoscută și sub numele de APT 28 sau Fancy Bear, este acuzată că a desfășurat o campanie cibernetică agresivă împotriva unor organizații publice și private din state NATO încă din 2022.
Metodele folosite ar fi inclus e-mailuri de tip phishing, mesaje cu informații false și folosirea unor parole furate pentru accesarea sistemelor sensibile. Potrivit serviciilor occidentale, accesul la camerele de supraveghere le-ar fi permis hackerilor să obțină imagini din zone importante pentru transporturile militare către Ucraina.