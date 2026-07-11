Serviciile olandeze avertizează că Rusia a folosit hackeri pentru a accesa camere de supraveghere din țări NATO și Ucraina

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 17:22

Serviciile secrete olandeze avertizează că Rusia ar fi desfășurat o operațiune amplă de spionaj cibernetic, prin care hackerii Moscovei au accesat camere private de supraveghere din țări NATO și din Ucraina. Scopul ar fi fost monitorizarea rutelor folosite pentru transportul armelor și munițiilor trimise armatei ucrainene.

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