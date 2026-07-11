Lidera opoziției din Belarus spune că Putin transformă țara într-o platformă militară și șantajează Europa cu amenințarea nucleară

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 17:16

Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, avertizează că Rusia folosește amenințarea nucleară ca instrument de presiune asupra Occidentului. Aceasta susține că Moscova încearcă să inducă teamă în rândul statelor NATO și să oblige Europa să ezite în sprijinul acordat Ucrainei.

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