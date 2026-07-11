Lidera opoziției din Belarus spune că Putin transformă țara într-o platformă militară și șantajează Europa cu amenințarea nucleară

Lidera opoziției belaruse, Svetlana Tihanovskaia, avertizează că Rusia folosește amenințarea nucleară ca instrument de presiune asupra Occidentului. Aceasta susține că Moscova încearcă să inducă teamă în rândul statelor NATO și să oblige Europa să ezite în sprijinul acordat Ucrainei.
Declarațiile vin după ce Rusia și Belarus au desfășurat, în luna mai, primele exerciții militare comune care au inclus un scenariu privind folosirea armelor nucleare tactice. Moscova susține că a transferat astfel de arme pe teritoriul Belarusului încă din 2023, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Occidentul după invadarea Ucrainei.
„Rusia folosește deliberat ambiguitatea nucleară ca instrument de intimidare și șantaj. Scopul este de a crea teamă în Ucraina, în NATO și în statele vecine Belarusului”, afirmă lidera opoziției.
Belarus, tot mai dependent de Rusia
Tihanovskaia susține că Belarus își pierde treptat suveranitatea și devine o extensie a mașinii de război a Kremlinului. În opinia sa, regimul de la Minsk nu mai ia deciziile importante în mod independent, mai ales atunci când este vorba despre infrastructura militară și armele nucleare.
„Belarus este transformat într-o bază militară permanentă pentru Rusia. Deciziile privind armele nucleare nu sunt luate la Minsk, ci la Moscova”, spune aceasta.
Lidera opoziției afirmă că Rusia continuă să își extindă prezența militară în Belarus prin amplasarea de trupe, sisteme de rachete și facilități logistice folosite pentru susținerea operațiunilor din Ucraina.
Companii belaruse, implicate în sprijinirea industriei militare ruse
Potrivit Svetlanei Tihanovskaia, economia Belarusului este tot mai legată de efortul de război al Rusiei. Aceasta susține că sute de companii belaruse contribuie, direct sau indirect, la susținerea industriei militare ruse.
„Peste 500 de întreprinderi belaruse participă într-o formă sau alta la susținerea industriei militare ruse. Ele produc componente, repară echipamente și furnizează bunuri necesare armatei ruse”, spune Țihanovskaia.
Ea afirmă și că pe teritoriul Belarusului ar exista infrastructură folosită pentru sprijinirea atacurilor cu drone asupra Ucrainei, inclusiv sisteme de retransmisie amplasate în apropierea frontierei.
„Rusia are nevoie mai mult de teritoriul Belarusului decât de soldații săi”
Deși avertizează că Belarus este militarizat rapid, Tihanovskaia nu crede că armata belarusă va fi trimisă direct pe front în viitorul apropiat. În opinia sa, Kremlinul are mai mare nevoie de teritoriul, infrastructura și controlul politic asupra Belarusului decât de implicarea directă a soldaților belaruși.
„Nu cred că implicarea directă a trupelor belaruse este probabilă. Astăzi, Rusia are nevoie mai ales de teritoriul Belarusului, de infrastructură, de logistică și de control politic”, afirmă ea.
Lidera opoziției spune că majoritatea belarușilor nu susțin războiul împotriva Ucrainei și nu consideră Ucraina un stat inamic. Ea amintește și acțiunile de sabotaj de după invazia rusă din 2022, când mai multe persoane au încercat să împiedice transporturile militare ruse pe calea ferată.
Tihanovskaia: Lukașenko depinde complet de Putin
Svetlana Tihanovskaia susține că Aleksandr Lukașenko a rămas la putere doar datorită sprijinului primit de la Kremlin după protestele masive din 2020. Din acest motiv, spune ea, regimul de la Minsk servește tot mai mult interesele Rusiei.
„Astăzi este imposibil să îi separi pe Lukașenko și Putin. Putin îl menține la putere, iar Lukașenko servește interesele Kremlinului”, spune ea.
Lidera opoziției respinge orice idee de reconciliere cu actualul regim și susține că singura soluție este revenirea Belarusului la un parcurs democratic.
„Obiectivul nostru nu este să-l salvăm pe Lukașenko, ci să salvăm Belarus atât de Lukașenko, cât și de Putin”, afirmă aceasta.
Tihanovskaia cere comunității internaționale să continue presiunea diplomatică și sancțiunile împotriva regimului de la Minsk și a Kremlinului. În opinia sa, ceea ce se întâmplă acum în Belarus este o formă de război purtată prin control militar, presiune politică și pierderea treptată a suveranității.
„Ucraina nu este dușmanul vostru. Nu deveniți instrumentele războiului lui Putin. Este important nu doar pentru Belarus, ci și pentru Ucraina, pentru securitatea Europei și pentru viitorul întregii regiuni”, este mesajul transmis de lidera opoziției belaruse către cetățenii și militarii din Belarus.