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Extern· 1 min citire
Războiul declarațiilor dintre Trump și Iran: Teheranul spune că a închis Strâmtoarea Ormuz, liderul SUA anunță că navele pot circula
Strâmtoarea Ormuz
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică faptul că Strâmtoarea Ormuz este deschisă traficului comercial, în ciuda atacurilor reciproce dintre SUA și Iran.
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