BMW acuză Rusia că fabrică automobile fără aprobarea companiei la uzina din Kaliningrad: „Sunt vehicule contrafăcute”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 15:43

Producătorul german BMW susține că SUV-uri care poartă marca sa continuă să fie asamblate în Rusia, fără acordul companiei, la uzina Avtotor din Kaliningrad. Constructorul avertizează că vehiculele, fabricate din stocuri de piese rămase după retragerea BMW din Rusia în 2022, nu au fost certificate și nu respectă standardele de calitate ale mărcii.

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