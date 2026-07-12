BMW acuză Rusia că fabrică automobile fără aprobarea companiei la uzina din Kaliningrad: „Sunt vehicule contrafăcute”

Producătorul german BMW susține că SUV-uri care poartă marca sa continuă să fie asamblate în Rusia, fără acordul companiei, la uzina Avtotor din Kaliningrad. Constructorul avertizează că vehiculele, fabricate din stocuri de piese rămase după retragerea BMW din Rusia în 2022, nu au fost certificate și nu respectă standardele de calitate ale mărcii.
BMW a transmis publicației germane Bild că fostul său partener rus, Avtotor, produce în continuare automobile sub marca BMW fără aprobarea constructorului german. Compania îi avertizează pe cumpărători că este vorba despre „BMW-uri contrafăcute”, întrucât vehiculele nu au fost fabricate sub supravegherea și controlul său.
Potrivit informațiilor publicate de The Moscow Times, Avtotor a reluat la începutul acestui an asamblarea modelelor BMW X5, X6 și X7, folosind componente rămase în stoc din 2022. BMW și-a suspendat atunci operațiunile din Rusia, la scurt timp după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.
Un purtător de cuvânt al BMW a declarat pentru publicația ucraineană United24 că producția se desfășoară în mod neregulat și a subliniat că toate vehiculele fabricate în Rusia după retragerea companiei nu au trecut prin procedurile oficiale de control al calității și certificare BMW.
Mașinile diferă de modelele originale și sunt mai scumpe decât în Germania
Potrivit revistei germane Auto Motor und Sport, pe măsură ce stocurile de componente originale BMW s-au epuizat, Avtotor a început să utilizeze tot mai multe piese produse local. Din acest motiv, vehiculele fabricate recent diferă de modelele originale produse înainte de retragerea constructorului german din Rusia.
În plus, automobilele nu mai sunt conectate la sistemele digitale oficiale BMW, ceea ce înseamnă că unele funcții și servicii ale producătorului nu mai sunt disponibile.
Cu toate acestea, Avtotor comercializează în prezent aceste vehicule la prețuri cuprinse între 156.000 și 182.000 de dolari, în timp ce un BMW X7 nou pornește de la aproximativ 114.000 de dolari pe piața din Germania.
Înainte de izbucnirea războiului din Ucraina, BMW producea automobile la uzina Avtotor din Kaliningrad în baza unui acord de producție încheiat cu partenerul rus. După retragerea companiei din Rusia, colaborarea a fost întreruptă, însă producția a continuat folosind componentele rămase în depozite.