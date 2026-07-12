Descoperire șocantă în Republica Moldova: Sute de permise de conducere românești, aruncate la o groapă de gunoi! VIDEO

O anchetă de proporții este iminentă în Republica Moldova, după o descoperire de-a dreptul șocantă la o rampă de gunoi din raionul Criuleni. Activiștii de mediu au filmat și au publicat imagini de la groapa de deșeuri din Porumbeni, unde cantități industriale de deșeuri medicale periculoase au fost depozitate ilegal, punând în pericol sănătatea publică. Pe lângă focarul biologic, ecologiștii au dat și peste un mister de securitate: sute, posibil chiar mii de permise de conducere românești aruncate direct printre gunoaie.
O sesizare venită din partea cetățenilor a scos la iveală un scandal de proporții uriașe în Republica Moldova. Activiștii organizației Garda Națională de Mediu s-au deplasat în raionul Criuleni, la rampa de deșeuri din Porumbeni, unde au filmat imagini revoltătoare: un focar biologic de proporții combinat cu o breșă de securitate inexplicabilă. Cazul a alertat deja autoritățile, fiind demarată o anchetă oficială.
Sute de permise auto românești și zeci de tone de plastic medical
La fața locului, membrii organizației au confirmat existența unei situații de o gravitate extremă, care încalcă grav legislația de mediu și ridică suspiciuni de natură penală. Pe lângă munții de deșeuri civile, platforma din Porumbeni a fost transformată ilegal în depozit pentru materiale medicale periculoase, care conform protocolului ar fi trebuit distruse prin incinerare specială.
„Ne-am deplasat la fața locului și am depistat mai multe nereguli. Nu putem să înțelegem cum au apărut acolo sute, ba chiar mii de permise de conducere românești? De asemenea, sunt mii de tuburi de perfuzii. De ce sunt acolo zeci de tone de plastic și cine răspunde la toate aceste întrebări?”, au transmis public activiștii Gărzii Naționale de Mediu.
Conform reprezentanților organizației, localnicii au indicat deja numele unui presupus om de afaceri, Victor Cazac, ca fiind legat de compania care ar fi creat acest dezastru ecologic.
Inspectoratul pentru Protecția Mediului a declanșat controalele
Ecoul puternic din spațiul public a activat imediat instituțiile statului. Inspectoratul pentru Protecția Mediului din Republica Moldova a anunțat o autosesizare rapidă și a trimis echipe de control în teren pentru a evalua amploarea poluării.
Inspectorii au început documentarea oficială la fața locului și au demarat procedurile pentru calcularea prejudiciului adus mediului înconjurător prin abandonarea zecilor de tone de plastic medical și substanțe cu potențial infecțios.
Implicarea Poliției: De unde provin miile de documente românești?
Dacă managementul defectuos al deșeurilor medicale ține de competența inspectorilor de mediu, prezența actelor oficiale eliberate de autoritățile din România mută dosarul în sfera penală.
Reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au confirmat că vor sesiza imediat organele de drept și structurile de securitate competente pentru a prelua investigarea actelor de identitate găsite printre gunoaie. Urmează ca poliția să stabilească:
Dacă permisele de conducere românești sunt documente reale (expirate/retrase) sau falsuri grosolane;
Cum au reușit mii de astfel de acte oficiale să treacă granița și să fie abandonate în raionul Criuleni;
Ce rețele de criminalitate organizată sau breșe instituționale se ascund în spatele acestui caz.
Autoritățile au promis că toate concluziile acestei anchete complexe vor fi comunicate transparent opiniei publice de pe ambele maluri ale Prutului.