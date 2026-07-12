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Extern· 1 min citire
Senatorul american Lindsey Graham a murit la 71 de ani. Aliatul lui Donald Trump se întorsese din Ucraina cu o zi înainte
Lindsey Graham alături de Volodimir Zelenski/ Profimedia
Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți senatori republicani din Statele Unite și un apropiat al președintelui Donald Trump, a murit la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de biroul său, care a precizat că politicianul s-a stins din viață în urma unei boli scurte și fulgerătoare.
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