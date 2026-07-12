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Senatorul american Lindsey Graham a murit la 71 de ani. Aliatul lui Donald Trump se întorsese din Ucraina cu o zi înainte

Lindsey Graham alături de Volodimir Zelenski/ Profimedia

Lindsey Graham alături de Volodimir Zelenski/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 09:44

Lindsey Graham, unul dintre cei mai influenți senatori republicani din Statele Unite și un apropiat al președintelui Donald Trump, a murit la vârsta de 71 de ani. Anunțul a fost făcut de biroul său, care a precizat că politicianul s-a stins din viață în urma unei boli scurte și fulgerătoare.

Potrivit unui comunicat transmis de echipa sa, Lindsey Graham a decedat sâmbătă, după o afecțiune care a evoluat rapid.

„Familia senatorului Graham apreciază rugăciunile în acest moment și solicită respectarea intimității în această perioadă incredibil de dificilă”, se arată în mesajul oficial.

Conform informațiilor publicate de The Washington Post, The Guardian și Sky News, serviciile de urgență au intervenit sâmbătă seară la locuința senatorului din Washington D.C., în urma unui apel care semnala un stop cardiac. Informația reiese din înregistrările comunicațiilor radio ale poliției, obținute de NBC News.

Se întorsese recent din Ucraina

Lindsey Graham revenise recent dintr-o vizită în Ucraina, unde vineri s-a întâlnit la Kiev cu președintele Volodimir Zelenski.

Reprezentant republican al statului Carolina de Sud, Graham a fost una dintre cele mai cunoscute figuri ale Partidului Republican și un susținător apropiat al lui Donald Trump, având un rol important în politica externă și în dezbaterile privind securitatea națională a Statelor Unite.

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