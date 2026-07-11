Sabotaj pe una dintre cele mai aglomerate rute feroviare din Germania. Un grup extremist a revendicat atacul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 23:18

Poliția germană investighează un nou posibil act de sabotaj produs pe o rută feroviară importantă care leagă orașele Koln și Dusseldorf, în vestul Germaniei. Incidentul a afectat circulația trenurilor, iar acțiunea a fost revendicată de un grup de extremă stângă.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre sabotaj cale ferata germania