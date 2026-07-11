Incendii puternice în Sardinia și Sicilia. Autostrăzi închise, zboruri deviate și zeci de hectare mistuite de flăcări

Incendiile de vegetație continuă să provoace probleme grave în sudul Italiei, unde autoritățile intervin în mai multe zone din Sardinia și Sicilia. Flăcările au dus la închiderea unor drumuri importante, au afectat traficul aerian și au distrus zeci de hectare de teren.
În Sardinia, incendiile au izbucnit în mai multe puncte ale insulei, iar pentru stingerea lor au fost trimise elicoptere, aeronave Canadair și numeroase echipe de intervenție. În apropierea orașului Olbia, fumul și focul au afectat inclusiv zborurile programate pe aeroportul Costa Smeralda.
Zboruri redirecționate și un drum important închis lângă Olbia
Un incendiu izbucnit în zona Padrongiano, în apropierea localității Olbia, a determinat autoritățile să închidă un segment al drumului național SS125, între kilometrii 308 și 310.
Din cauza situației, mai multe avioane care urmau să aterizeze pe aeroportul Costa Smeralda din Olbia au fost redirecționate către aeroporturile din Cagliari și Alghero. Operațiunile pentru securizarea și curățarea zonei au continuat pe parcursul intervenției.
La stingerea incendiului au participat două elicoptere de la bazele Limbara și Farcana, precum și două avioane Canadair, CAN-8 și CAN-12.
Trafic oprit pe SS131 din cauza incendiului
Un alt focar a izbucnit cu puțin timp înainte de ora 16:00, între localitățile Marrubiu și Terralba, în apropierea drumului național SS131. Din cauza flăcărilor, circulația a fost oprită în ambele sensuri, iar pe șosea s-au format coloane lungi de mașini, conform presei straine.
Autoritățile au stabilit ieșiri obligatorii la kilometrii 67 și 76. Traficul a fost deviat pe drumul provincial 46 și pe drumul național 126, pentru ca echipele de intervenție să poată acționa în siguranță.
Incendiile s-au extins în mai multe zone din Sardinia
Alte focare au fost semnalate în apropierea localităților Escalaplano, Cabras, Uras și San Gavino Monreale. În zona Riu Colla Colla din Escalaplano a fost trimis un elicopter de la baza Villasalto, iar în apropiere de Pauli Acqua Urchi, în zona Cabras, a intervenit un elicopter de la baza Fenosu.
La Uras, în zona Riu Perdosu, au fost mobilizate două elicoptere. Unul dintre ele este un aparat Super Puma de la baza Alà dei Sardi, iar celălalt a fost trimis de la Bosa. La intervenție a participat și avionul Canadair CAN-12, redirecționat de la incendiul din Morgongiori.
În regiunea Pranu Bettus din San Gavino Monreale a intervenit un alt elicopter. Pentru ca operațiunile de stingere să se desfășoare în siguranță, carabinierii au închis temporar drumul național 197, între San Gavino Monreale și Gonnosfanadiga. Noi incendii au fost semnalate și în regiunea Spadula din Gonnosfanadiga, dar și în zona Riu Pittiu din Siliqua.
Elicoptere și avioane Canadair, trimise în provincia Oristano
În provincia Oristano, echipele de intervenție au fost mobilizate și pentru stingerea incendiilor izbucnite în apropierea localităților Narbolia și Morgongiori.
Operațiunile au fost sprijinite de mai multe elicoptere, de un aparat Super Puma și de un avion Canadair. Autoritățile au folosit atât mijloace aeriene, cât și echipe aflate la sol, pentru a limita extinderea flăcărilor.
Zeci de hectare au fost distruse de incendii în Sicilia
Incendii de vegetație au izbucnit și în Sicilia, în provincia Palermo. Focarele au fost semnalate în mai multe localități din zona metropolitană, printre care Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia și Prizzi.
În zona Sagana din Montelepre, incendiul a început vineri seara și era încă activ sâmbătă. La Roccapalumba, flăcările au afectat aproximativ 30 de hectare în zonele Ina Casa, Timpi și Borgo Manganaro.
Pentru stingerea incendiilor au fost mobilizate elicoptere și aeronave Canadair, alături de pompieri, personal silvic și echipe ale Protecției Civile.
Echipele au intervenit timp de mai multe ore și în zona Filici din localitatea Castronovo di Sicilia, dar și în apropierea nodului rutier Manganaro din Prizzi.