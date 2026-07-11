Incendii puternice în Sardinia și Sicilia. Autostrăzi închise, zboruri deviate și zeci de hectare mistuite de flăcări

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 23:13

Incendiile de vegetație continuă să provoace probleme grave în sudul Italiei, unde autoritățile intervin în mai multe zone din Sardinia și Sicilia. Flăcările au dus la închiderea unor drumuri importante, au afectat traficul aerian și au distrus zeci de hectare de teren.

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