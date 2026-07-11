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Extern· 2 min citire
Donald Trump susține că a trecut „cu brio” un nou test cognitiv: „Am răspuns corect la fiecare întrebare”
Donald Trump
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că „tocmai a terminat” un control medical la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed. Casa Albă a precizat însă că liderul american se referea la examinarea făcută la sfârşitul lunii mai, după care oficialii au anunţat că acesta se află într-o stare excelentă de sănătate.
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