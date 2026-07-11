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Donald Trump susține că a trecut „cu brio” un nou test cognitiv: „Am răspuns corect la fiecare întrebare”

Donald Trump

Donald Trump

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 22:54

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că „tocmai a terminat” un control medical la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed. Casa Albă a precizat însă că liderul american se referea la examinarea făcută la sfârşitul lunii mai, după care oficialii au anunţat că acesta se află într-o stare excelentă de sănătate.

„Tocmai am terminat un control medical perfect la Walter Reed, îl fac la fiecare şase luni, şi am solicitat încă un test cognitiv — sunt singurul preşedinte care a făcut asta, de trei ori — şi le-am trecut pe toate cu brio — am răspuns corect la fiecare întrebare”, a postat pe reţelele sociale Trump, care a împlinit 80 de ani în luna iunie.

Casa Albă spune că Trump vorbea despre controlul din luna mai

Reprezentanţii Casei Albe au explicat că Donald Trump nu făcea referire la o examinare medicală realizată recent, ci la controlul la care a fost supus în luna mai.

Declaraţiile despre starea sa de sănătate au fost incluse într-o postare în care preşedintele american i-a atacat pe jurnalista Maggie Haberman, de la New York Times, şi pe colegul acesteia, Jonathan Swan.

Cei doi au publicat recent cartea „Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump”, despre revenirea lui Trump la putere. Volumul a atras un interes larg şi prezintă inclusiv îngrijorările unor consilieri de la Casa Albă legate de vârsta, rezistenţa şi starea fizică a preşedintelui american.

Donald Trump, cel mai în vârstă preşedinte care a preluat funcţia

La 80 de ani, Donald Trump este cea mai în vârstă persoană care şi-a asumat funcţia de preşedinte al Statelor Unite. Starea de sănătate şi capacitatea mintală a liderilor în vârstă au devenit teme discutate frecvent la Washington. Subiectul a fost intens dezbătut şi în cazul fostului preşedinte Joe Biden. Îngrijorările privind abilităţile sale cognitive l-au determinat, în cele din urmă, să renunţe la campania pentru un nou mandat în 2024.

Donald Trump a vorbit de mai multe ori despre testele cognitive pe care le-a susţinut. Preşedintele american a afirmat frecvent că a trecut prin astfel de evaluări de mai multe ori şi că a obţinut de fiecare dată rezultate perfecte.

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