Donald Trump susține că a trecut „cu brio” un nou test cognitiv: „Am răspuns corect la fiecare întrebare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 22:54

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că „tocmai a terminat” un control medical la Centrul Medical Militar Naţional Walter Reed. Casa Albă a precizat însă că liderul american se referea la examinarea făcută la sfârşitul lunii mai, după care oficialii au anunţat că acesta se află într-o stare excelentă de sănătate.

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