Ultimatumul lui Peter Magyar pentru președintele Ungariei: ori promulgă actul care îi încheie mandatul, ori îl demite Parlamentul

Parlamentul Ungariei urmează să aprobe luni un amendament constituțional care conține o prevedere prin care mandatul președintelui Tamas Sulyok ar urma să înceteze. Noul premier ungar, Peter Magyar, a anunțat că, dacă șeful statului refuză să promulge modificarea, parlamentul poate începe procedura de demitere.
„Luni, Adunarea Naţională va aproba al 17-lea amendament la Legea Fundamentală. Preşedintele republicii va avea la dispoziţie cinci zile să-l semneze. Dacă nu o face, o procedură de demitere împotriva lui ar putea fi lansată” în parlament, a indicat noul premier ungar.
Peter Magyar cere înlăturarea oamenilor apropiați de Viktor Orban
Premierul conservator pro-UE Peter Magyar a cerut în repetate rânduri îndepărtarea din funcții a președintelui Tamas Sulyok și a celorlalte „marionete” ale fostului premier conservator și naționalist Viktor Orban.
La două luni după ce a depus jurământul, pe 9 mai, Peter Magyar își continuă rapid planul prin care vrea să pună în aplicare „schimbarea de regim” promisă după victoria categorică obținută la alegerile parlamentare din aprilie.
„Operațiunea Focul Purificator” include revizuirea Constituției
Peter Magyar a anunțat luna trecută „Operaţiunea Focul Purificator”, un plan care include și revizuirea Constituției. Premierul susține că aceste schimbări sunt necesare pentru a împiedica, pe viitor, o nouă concentrare a puterii, asemănătoare celei din perioada în care Viktor Orban conducea guvernul.
Înainte ca revizuirea Constituției să fie adoptată, trebuie organizată o consultare publică. Până atunci, noul parlament urmează să voteze un amendament format din 12 puncte, care include și demiterea președintelui Tamas Sulyok.
Acesta a fost ales de fostul parlament, în perioada în care partidul Fidesz, condus de Viktor Orban, deținea majoritatea.
Ungaria va adera la Parchetul European
Partidul Tisza, condus de Peter Magyar, are o majoritate confortabilă de peste două treimi în parlament. Alte măsuri susținute de noul premier vizează combaterea corupției și verificarea activității foștilor oficiali.
Urmează să fie creat „Oficiul Naţional pentru Protecţia şi Recuperarea Activelor”, o instituție care va putea ancheta reprezentanții fostei puteri. De asemenea, Ungaria va adera la Parchetul European, EPPO.
Peter Magyar acuză presa publică de partizanat
Noul premier a început și o ofensivă împotriva mass-mediei publice, pe care o acuză că l-a favorizat pe Viktor Orban. Marți, principalul post public de televiziune și postul public de radio și-au retras emisiunile de știri, până la formarea unor noi structuri editoriale.
Partidul Fidesz susține că Peter Magyar încearcă să construiască „un regim autocratic”, aceeași acuzație care i-a fost adusă și lui Viktor Orban în perioada în care se afla la putere.