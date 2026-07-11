Ultimatumul lui Peter Magyar pentru președintele Ungariei: ori promulgă actul care îi încheie mandatul, ori îl demite Parlamentul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 23:40

Parlamentul Ungariei urmează să aprobe luni un amendament constituțional care conține o prevedere prin care mandatul președintelui Tamas Sulyok ar urma să înceteze. Noul premier ungar, Peter Magyar, a anunțat că, dacă șeful statului refuză să promulge modificarea, parlamentul poate începe procedura de demitere.

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