Motivul pentru care Vladimir Putin nu ar putea opri războiul din Ucraina. „Dacă pierde puterea, atunci va fi spânzurat de un stâlp de iluminat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 19:07

Deciziile luate la Kremlin nu ar avea legătură cu strategiile militare clasice sau cu interesele geopolitice ale poporului rus, ci cu un calcul cinic privind supraviețuirea actualului regim. Analizele celor care au urmărit îndeaproape ascensiunea economică și politică a conducerii de la Moscova arată că prelungirea războiului din Ucraina ar fi singura garanție pentru menținerea lui Vladimir Putin la putere.

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