Motivul pentru care Vladimir Putin nu ar putea opri războiul din Ucraina. „Dacă pierde puterea, atunci va fi spânzurat de un stâlp de iluminat”

Deciziile luate la Kremlin nu ar avea legătură cu strategiile militare clasice sau cu interesele geopolitice ale poporului rus, ci cu un calcul cinic privind supraviețuirea actualului regim. Analizele celor care au urmărit îndeaproape ascensiunea economică și politică a conducerii de la Moscova arată că prelungirea războiului din Ucraina ar fi singura garanție pentru menținerea lui Vladimir Putin la putere.
Oprirea luptelor ar putea declanșa o serie de consecințe pe care liderul rus nu le-ar mai putea controla. În momentul în care războiul s-ar încheia, societatea ar începe să ceară explicații pentru pierderile umane, pentru costurile uriașe și pentru modul în care au fost folosite resursele țării.
Averile ascunse și teama de furia populației
În spatele deciziei de a continua un conflict sângeros s-ar afla conștientizarea unui jaf sistematic care s-a întins pe parcursul mai multor decenii. Banii care ar fi trebuit folosiți pentru modernizarea infrastructurii civile și pentru îmbunătățirea vieții oamenilor ar fi fost direcționați către interese private.
Această situație ar fi creat o vulnerabilitate uriașă pentru actuala conducere, mai ales în cazul în care populația s-ar revolta și ar cere socoteală pentru modul în care a fost administrată țara.
”Un trilion de dolari, o mie de miliarde de dolari, au fost furați de Putin și de cei aproximativ o mie de oameni din jurul său de la statul rus. Motivul pentru care oamenii trăiesc prost în Rusia este că acei bani ar fi trebuit cheltuiți pentru școli, spitale, drumuri și servicii publice. În schimb, au fost cheltuiți pe avioane private, iahturi și vile în sudul Franței. În timp, Putin și-a dat seama că a furat prea mulți bani și că, într-o zi... se va întâmpla ceva, oamenii se vor înfuria foarte repede, se vor organiza foarte rapid și vor mărșălui spre Kremlin”, a declarat la podcastul „World of Trouble” Sir William Felix Browder, un finanțist și activist politic britanic de origine americană, director general și cofondator al Hermitage Capital Management, compania care administra Hermitage Fund, cândva cel mai mare investitor străin de portofoliu din Rusia.
De ce un compromis ar putea amenința regimul
O eventuală retragere din Ucraina sau semnarea unui tratat de pace ar putea determina societatea rusă să ceară răspunsuri pentru numărul mare de oameni care și-au pierdut viața în război. Într-un asemenea moment, aparatul de represiune al statului nu ar mai putea controla situația doar prin arestări, deportări sau acțiuni îndreptate împotriva unor persoane izolate.
Sir William Felix Browder susține că autoritățile de la Moscova se tem în special de posibilitatea unei mobilizări în masă, pe care nu ar putea să o oprească prin metodele folosite în prezent împotriva criticilor regimului.
”Poate viza oameni și îi poate ucide, încarcera sau deporta, în cazuri individuale. Dar dacă un milion de oameni mărșăluiesc în Piața Roșie, este terminat, iar el înțelege acest lucru”.
Din această perspectivă, continuarea și escaladarea conflictului ar rămâne singurele variante prin care Kremlinul poate amâna confruntarea cu nemulțumirea populației. Atât timp cât războiul continuă, conducerea poate justifica restricțiile, represiunea și problemele economice prin existența unei amenințări externe.
Un război care s-ar putea transforma într-un conflict înghețat
Pe termen lung, perspectivele nu arată neapărat o rezolvare diplomatică obișnuită, încheiată printr-un tratat de pace. Scenariul considerat mai probabil este cel al unei reduceri treptate a intensității luptelor, fără ca războiul să fie declarat oficial încheiat.
Frontul ar putea deveni aproape liniștit, însă tensiunile și starea de conflict ar continua să existe, după un model asemănător celui dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud.
”Nu cred că îl vom vedea vreodată pe Putin semnând un tratat de pace. Nu cred că războiul se va încheia vreodată oficial, dar îmi pot imagina că se va reduce treptat la un nivel scăzut de intensitate, posibil chiar la un front complet liniștit, la fel cum s-a întâmplat între Coreea de Nord și Coreea de Sud.”, a concluzionat Browder.
Finanțistul britanic anticipează, în acest scenariu, o izolare profundă a Rusiei în următoarele două decenii. Chiar dacă luptele ar deveni mai puțin intense, lipsa unui acord oficial ar permite Kremlinului să mențină societatea într-o stare permanentă de război și să evite momentul în care populația ar putea cere explicații.
Pierderea puterii, o miză personală pentru Vladimir Putin
Pentru liderul de la Kremlin, miza nu ar fi doar politică, ci una legată direct de propria supraviețuire. Pierderea puterii ar putea însemna pierderea protecției oferite de aparatul de stat și deschiderea unor anchete privind averile acumulate, deciziile luate și numărul mare de victime provocate de război.
Din acest motiv, Vladimir Putin nu și-ar permite să încheie conflictul într-un mod care ar putea fi interpretat ca o înfrângere. Potrivit lui Sir William Felix Browder, consecințele personale ar putea fi extreme, întrucât „dacă pierde puterea, atunci va fi spânzurat de un stâlp de iluminat”.