Metoda „mașina fără combustibil” revine în Elveția. Cum îi păcălesc escrocii pe șoferi: mulți infractori ar fi români

Poliția din Elveția îi avertizează pe șoferi în legătură cu escrocii care inventează situații de urgență pentru a obține bani. Astfel de înșelătorii apar frecvent, mai ales în perioada vacanțelor, iar metodele folosite sunt diverse: de la oferte de schimb și cereri false de transfer bancar până la bijuterii contrafăcute oferite drept garanție.
Metoda „mașina fără combustibil” a reapărut în Elveția
Un caz semnalat recent pe rețelele sociale atrage din nou atenția asupra unei metode de înșelătorie întâlnite în zonele aglomerate din Elveția. Nadine Schneider a povestit pe Facebook că a fost nevoită să oprească pe o șosea din cantonul Berna, unde limita de viteză era de 80 km/h.
„În timp ce conduceam pe drumul de 80 km/h, cineva de pe marginea drumului, lângă un Mercedes negru, mi-a făcut semn disperat să opresc”, a scris ea.
Persoana aflată lângă mașină i-a cerut bani, spunând că rezervorul era aproape gol și că mai avea combustibil pentru doar trei kilometri. În schimbul sumei cerute, i-a oferit un inel prezentat ca fiind din aur și un număr de telefon drept garanție.
Femeia a cerut să vadă nivelul combustibilului
Nadine Schneider a început să aibă suspiciuni atunci când persoana respectivă a refuzat să îi arate nivelul combustibilului și să pornească motorul mașinii pentru a demonstra că situația era reală.
„Când le-am cerut să-mi arate nivelul combustibilului și să pornească motorul pentru a verifica povestea, au evitat în mod repetat întrebarea”, a adăugat ea.
În apropierea autoturismului se mai aflau două persoane, una în fața vehiculului și alta în spatele acestuia. Femeia a presupus că acestea încercau să ascundă plăcuțele de înmatriculare. Incidentul a fost raportat imediat poliției, iar postarea Nadinei Schneider a devenit virală pe internet. Aceasta le-a transmis și un avertisment celor care s-ar putea confrunta cu o situație asemănătoare, conform Blick.
„Conduceți mai departe și informați poliția.”
Poliția avertizează că metoda este folosită de mai mulți ani
Gregory Zwygart, purtătorul de cuvânt al Poliției Cantonale din Berna, a confirmat că astfel de înșelătorii sunt întâlnite frecvent în Elveția, mai ales în sezonul vacanțelor.
„Este un fenomen răspândit, pe care îl observăm de ani de zile. Scopul este să se creeze o situație de urgență emoțională pentru a obține bani”, a explicat acesta.
Escrocii încearcă să profite de bunăvoința și naivitatea trecătorilor. Printre metodele folosite se află cererile de schimb valutar, solicitările false de transferuri bancare și cerșitul agresiv.
Ce recomandă poliția celor opriți pe șosea
Poliția le recomandă șoferilor să nu accepte cereri de schimb valutar și să nu ofere bani lichizi persoanelor necunoscute. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu furnizeze parole, date bancare, numere de carduri sau alte informații personale, indiferent dacă solicitarea este făcută direct sau pe internet.
Cei care întâlnesc o situație suspectă sau sunt hărțuiți trebuie să anunțe imediat poliția, apelând numărul de urgență 112.
Polițist elvețian: „Sunt în mare parte din România”
Bruno Gribi, purtătorul de cuvânt al Poliției Cantonale Solothurn, a declarat că astfel de cazuri sunt cunoscute și în acest canton, chiar dacă în ultimii ani au fost întâlnite mai rar. Potrivit acestuia, multe dintre persoanele care folosesc această metodă provin din România.
„La Solothurn, astfel de persoane, în mare parte provenind din România, acționează mai frecvent în zona parcărilor de pe autostrăzi decât pe drumurile din afara orașului”, a explicat acesta.
Mai mulți utilizatori ai rețelelor sociale au relatat că au întâlnit situații asemănătoare și în alte regiuni din Elveția.
„Am pățit același lucru în Schwarzenburg, cantonul Berna, acum șase luni”, a comentat o femeie.
„Și în cantonul Zürich, tot o persoană singură, cu număr de înmatriculare românesc”, a adăugat o altă persoană.