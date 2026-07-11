Metoda „mașina fără combustibil” revine în Elveția. Cum îi păcălesc escrocii pe șoferi: mulți infractori ar fi români

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 iul. 2026, 21:22

Poliția din Elveția îi avertizează pe șoferi în legătură cu escrocii care inventează situații de urgență pentru a obține bani. Astfel de înșelătorii apar frecvent, mai ales în perioada vacanțelor, iar metodele folosite sunt diverse: de la oferte de schimb și cereri false de transfer bancar până la bijuterii contrafăcute oferite drept garanție.

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