Hamad bin Khalifa Al Thani, liderul care a propulsat Qatarul pe scena mondială, a încetat din viață

Publicat 12 iul. 2026, 10:02 Actualizat 12 iul. 2026, 10:27

Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat duminică autoritatea guvernamentală supremă a statului din Golf. Considerat artizanul transformării Qatarului într-un actor influent pe scena internațională, acesta a condus țara timp de 18 ani, perioadă în care a impulsionat dezvoltarea economică și diplomatică a emiratului.

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