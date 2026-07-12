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Hamad bin Khalifa Al Thani, liderul care a propulsat Qatarul pe scena mondială, a încetat din viață

Hamad bin Khalifa Al Thani (centru)/ Profimedia

Hamad bin Khalifa Al Thani (centru)/ Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 iul. 2026, 10:02
Actualizat12 iul. 2026, 10:27

Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat duminică autoritatea guvernamentală supremă a statului din Golf. Considerat artizanul transformării Qatarului într-un actor influent pe scena internațională, acesta a condus țara timp de 18 ani, perioadă în care a impulsionat dezvoltarea economică și diplomatică a emiratului.

Liderul care a schimbat destinul Qatarului

Șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani este creditat cu modernizarea Qatarului și consolidarea poziției sale pe plan internațional. În timpul domniei sale, statul din Golf și-a extins influența în domenii precum diplomația, mass-media și investițiile.

Printre cele mai importante realizări ale sale se numără dezvoltarea rețelei de televiziune Al Jazeera, devenită una dintre cele mai influente instituții media din lume, precum și obținerea dreptului de organizare a Cupei Mondiale de fotbal din 2022.

Potrivit site-ului oficial al Guvernului Qatarului, perioada în care Hamad bin Khalifa Al Thani s-a aflat la conducerea statului a fost marcată de o dezvoltare economică, socială și culturală fără precedent.

A renunțat voluntar la tron în favoarea fiului său

Agenția de știri oficială a Qatarului a confirmat decesul fostului emir, fără a preciza cauza morții.

Șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani a rămas în istorie și pentru decizia sa de a încălca tradiția monarhiilor din regiune, renunțând voluntar la putere în iunie 2013. După 18 ani de domnie, acesta i-a predat conducerea fiului său, actualul emir al Qatarului, marcând o tranziție rar întâlnită în statele din Golf.

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