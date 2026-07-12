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Extern· 1 min citire
Hamad bin Khalifa Al Thani, liderul care a propulsat Qatarul pe scena mondială, a încetat din viață
Hamad bin Khalifa Al Thani (centru)/ Profimedia
Publicat12 iul. 2026, 10:02
Actualizat12 iul. 2026, 10:27
Fostul emir al Qatarului, șeicul Hamad bin Khalifa Al Thani, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat duminică autoritatea guvernamentală supremă a statului din Golf. Considerat artizanul transformării Qatarului într-un actor influent pe scena internațională, acesta a condus țara timp de 18 ani, perioadă în care a impulsionat dezvoltarea economică și diplomatică a emiratului.
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