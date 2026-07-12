Alertă fără precedent în Coreea de Sud: canicula extremă pune în pericol sănătatea populației

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 09:31

Coreea de Sud a emis, duminică, pentru prima dată în istorie, o alertă meteorologică de nivel maxim din cauza unui val de căldură extremă care afectează sud-estul țării. Noul sistem de avertizare, introdus în acest an ca răspuns la intensificarea fenomenelor meteo extreme provocate de schimbările climatice, semnalează un risc major pentru sănătatea populației.

Distribuie articolul