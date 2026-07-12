Alertă fără precedent în Coreea de Sud: canicula extremă pune în pericol sănătatea populației

Coreea de Sud a emis, duminică, pentru prima dată în istorie, o alertă meteorologică de nivel maxim din cauza unui val de căldură extremă care afectează sud-estul țării. Noul sistem de avertizare, introdus în acest an ca răspuns la intensificarea fenomenelor meteo extreme provocate de schimbările climatice, semnalează un risc major pentru sănătatea populației.
Agenția Meteorologică Coreeană (KMA) a emis alerta extremă de caniculă pentru orașele Gyeongsan și Pohang, din provincia Gyeongsang de Nord. Avertizarea a intrat în vigoare duminică, la ora locală 10:00. Autoritățile recomandă suspendarea, pe cât posibil, a tuturor activităților desfășurate în aer liber, inclusiv a muncii și a activităților sportive.
Potrivit directoarei KMA, Lee Mi-seon, este pentru prima dată de la introducerea noului sistem de avertizare când este emisă o alertă de nivel maxim. Aceasta se declanșează atunci când temperaturile resimțite depășesc 35 de grade Celsius timp de două zile consecutive, iar prognozele indică valori de peste 39 de grade Celsius pentru cel puțin o zi.
Zonele vizate au înregistrat deja temperaturi resimțite de peste 35 de grade în ultimele două zile, iar pentru duminică sunt estimate valori de cel puțin 38 de grade Celsius.
Oficialii avertizează că nivelul maxim al alertei indică un risc ridicat de îmbolnăviri provocate de căldură și chiar de decese, inclusiv în rândul persoanelor fără afecțiuni medicale preexistente.
Valurile de căldură devin tot mai frecvente la nivel global
Datele KMA arată că numărul mediu anual al zilelor cu valuri de căldură în Coreea de Sud a crescut de la opt în anii 1970 la 19 în ultimii cinci ani.
Fenomenul se înscrie într-un context global marcat de intensificarea episoadelor de caniculă, pe fondul schimbărilor climatice generate în principal de utilizarea combustibililor fosili.
Și alte regiuni ale lumii se confruntă cu temperaturi extreme. În Statele Unite, aproximativ 44 de milioane de persoane sunt afectate de un nou val de căldură, cu maxime estimate între 38 și 43 de grade Celsius în mai multe state.
În Europa de Vest, al treilea val de caniculă din această vară continuă să afecteze populația. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, temperaturile extreme au provocat cel puțin 1.300 de decese începând cu 21 iunie. În Franța, aproximativ 24 de milioane de persoane se află sub alertă maximă, în condițiile în care temperaturile au ajuns în weekend la valori cuprinse între 37 și 40 de grade Celsius.