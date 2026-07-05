Imagini spectaculoase de la intervenția pompierilor români în incendiile masive din Franța – VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 12:34

Intervenție intensă pentru pompierii români aflați în misiune în sudul Franței. Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure continuă operațiunile de sprijin, iar imaginile postate pe pagina IGSU arată cât de dificilă este lupta cu flăcările care au cuprins vegetația și fondul forestier.

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