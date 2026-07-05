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Imagini spectaculoase de la intervenția pompierilor români în incendiile masive din Franța – VIDEO

Pompieri români în Franța (IGSU)

Pompieri români în Franța (IGSU)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 12:34

Intervenție intensă pentru pompierii români aflați în misiune în sudul Franței. Modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure continuă operațiunile de sprijin, iar imaginile postate pe pagina IGSU arată cât de dificilă este lupta cu flăcările care au cuprins vegetația și fondul forestier.

Potrivit IGSU, echipajele române au monitorizat toată noaptea sectorul repartizat și au rămas pregătite să intervină în orice moment pentru a opri extinderea focului. Prioritatea a fost protejarea mai multor gospodării și a unui parc fotovoltaic aflat în zona de risc. În urma acțiunilor, niciunul dintre aceste obiective nu a fost afectat.

Forțe aeriene în sprijinul intervenție la sol

De dimineață, dispozitivul de intervenție a fost completat cu mijloace aeriene de stingere, care lucrează alături de echipele terestre pentru a limita și lichida incendiul. Operațiunea este coordonată de autoritățile franceze, în cadrul Mecanismului European de Protecție Civilă.

Echipaj românesc de 20 de pompieri

În teren acționează aproape 20 de pompieri români, cu:

  • trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure (3.000 litri),

  • o autospecială de mare capacitate (10.000 litri),

  • o cisternă de 30.000 litri,

  • o autospecială de primă intervenție și comandă,

  • o autospecială radio.

Efectivele sunt rotite periodic pentru a menține capacitatea operațională, dar și pentru a asigura refacerea fizică a personalului.

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