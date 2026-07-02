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Explozie într-un bloc nou din Sibiu. Zeci de locatari evacuați – FOTO

Explozie in Sibiu (foto: ISU Sibiu)

Explozie in Sibiu (foto: ISU Sibiu)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 20:51

Alertă la Sibiu, după ce o explozie puternică s-a produs, joi seară într-un bloc nou din cartierul Turnișor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, deflagrația n-a fost urmată de incendiu, dar zeci de locatari au fost evacuați

Explozia a avut loc într-un apartament aflat la ultimul etaj al unui bloc recent construit.

Din fericire, deflagrația nu a fost urmată de incendiu, însă a mobilizat un dispozitiv amplu de intervenție: trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD.

„Au fost evacuate 39 de persoane. Până în acest moment nu au fost identificate persoane care să aibă nevoie de îngrijiri medicale”, a transmis ISU Sibiu.

Autoritățile continuă verificările pentru a stabili cauza exploziei și pentru a evalua pagubele produse în apartamentul afectat și în structura clădirii.

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