Explozie într-un bloc nou din Sibiu. Zeci de locatari evacuați – FOTO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 20:51

Alertă la Sibiu, după ce o explozie puternică s-a produs, joi seară într-un bloc nou din cartierul Turnișor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, deflagrația n-a fost urmată de incendiu, dar zeci de locatari au fost evacuați

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