Advertising
Advertising
Ultimele Stiri· 1 min citire
Explozie într-un bloc nou din Sibiu. Zeci de locatari evacuați – FOTO
Explozie in Sibiu (foto: ISU Sibiu)
Alertă la Sibiu, după ce o explozie puternică s-a produs, joi seară într-un bloc nou din cartierul Turnișor. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, deflagrația n-a fost urmată de incendiu, dar zeci de locatari au fost evacuați
Citește și
- 20:28Alertă la granița României: Airbus 320 interceptat de avioane de luptă bulgare după semnal de deturnare
- 21:39Marina Almășan, mesaj sfâșietor din Egipt: „Adio, dragul meu!” Vestea care i-a îndoliat vacanța
- 11:42Trei zodii care ar putea avea parte de noroc financiar în perioada următoare. Astrologii anunță oportunități și câștiguri neașteptate
- 07:54Accident grav pe DN1 în Bihor: o femeie a murit, iar trei persoane au fost rănite după ce un TIR a intrat pe contrasens
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News