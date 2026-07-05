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Autospecială a Poliției și o motocicletă, lovite în plin de un autocar, în localitatea 2 Mai - VIDEO

Accident în județul Constanța (Ziua de Constanța)

Accident în județul Constanța (Ziua de Constanța)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 09:18
Actualizat5 iul. 2026, 09:21

Un accident grav s-a produs noaptea trecută în zona localității 2 Mai, unde o autospecială de poliție oprită pentru un control, dar și o motocicletă, au fost lovite în plin de un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova.

Impactul puternic a surprins echipajul aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timp ce verifica un motociclu pe marginea drumului, potrivit unui comunicat al IPJ Constanța.

În urma coliziunii, doi polițiști din autospecială au suferit răni ușoare, iar o tânără de 18 ani, aflată lângă vehiculele staționate, a fost de asemenea rănită. Toate persoanele implicate au primit îngrijiri medicale, iar șoferii au fost testați cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative.

Poliția a deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările accidentului, inclusiv modul în care autocarul a ajuns să lovească autospeciala aflată cu semnalele luminoase în funcțiune.

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