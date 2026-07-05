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Autospecială a Poliției și o motocicletă, lovite în plin de un autocar, în localitatea 2 Mai - VIDEO
Accident în județul Constanța (Ziua de Constanța)
Publicat5 iul. 2026, 09:18
Actualizat5 iul. 2026, 09:21
Un accident grav s-a produs noaptea trecută în zona localității 2 Mai, unde o autospecială de poliție oprită pentru un control, dar și o motocicletă, au fost lovite în plin de un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova.
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