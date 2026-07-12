Dronă ucraineană, atac asupra unui petrolier rusesc în Canalul Azov–Marea Neagră. Kievul susține că a lovit 14 nave într-o singură noapte - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 iul. 2026, 17:50

O dronă ucraineană a lovit un petrolier în timp ce nava intra în Canalul Azov–Marea Neagră. Anunțul a fost făcut duminică de Iuri Sliusar, guvernatorul regiunii ruse Rostov.

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