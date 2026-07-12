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Extern· 1 min citire
Atac cu drone asupra orașului care găzduiește centrala nucleară Zaporojie. Patru oameni au murit, iar alți patru au fost răniți
Atac în Ucraina
Patru persoane au murit, iar alte patru au fost rănite în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Enerhodar, aflat sub controlul forțelor ruse.
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