Înregistrările cu OZN-uri dezvăluite de Pentagon: ce s-a aflat

Publicat 12 iul. 2026, 13:13 Sursă Realitatea PLUS

Pentagonul a desecretizat un nou lot de documente legate de fenomene anormale neidentificate. Pachetul cuprinde un total de 40 de fișiere: 14 documente, 19 înregistrări video, patru fișiere audio și trei imagini. Fișierele provin de la cele mai importante agenții și servicii precum: Pentagonul, NASA, CIA, FBI și Departamentul Energiei al SUA.

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