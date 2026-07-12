Înregistrările cu OZN-uri dezvăluite de Pentagon: ce s-a aflat

Pentagonul a desecretizat un nou lot de documente legate de fenomene anormale neidentificate. Pachetul cuprinde un total de 40 de fișiere: 14 documente, 19 înregistrări video, patru fișiere audio și trei imagini. Fișierele provin de la cele mai importante agenții și servicii precum: Pentagonul, NASA, CIA, FBI și Departamentul Energiei al SUA.
Documentele au fost publicate pe platforma oficială dedicată acestor fenomene stranii de pe cer, după un ordin semnat de președintele american Donald Trump. Printre materialele desecretizate se află imagini filmate în anul 2020 cu ajutorul unei camere militare cu infraroșu. În imagini poate fi observat un obiect neobișnuit, însă locul exact în care a fost realizată filmarea nu a fost făcut public.
Printre materialele declasificate despre contactele cu OZN-urile, se află o înregistrare video a unui obiect zburător, realizată în 2020 de o cameră cu infraroșu de supraveghere, de la bordul uneia dintre navele militare. Până la acest moment nu se cunoaște locul exact.
Aproximativ jumătate dintre documente sunt din anul 2010 sau din anii următori. Acestea prezintă obiecte și incidente care nu au primit încă o explicație clară. Fenomenele au fost observate în mai multe zone ale lumii, printre care Oceanul Atlantic, vestul Oceanului Pacific și Orientul Mijlociu. Unul dintre incidente s-a produs în anul 2020, deasupra Oceanului Atlantic. Un membru al echipajului Marinei americane a descris un obiect de culoare închisă, între maro și vișiniu, cu o înălțime estimată la aproximativ patru metri.
Din punct de vedere al formei, obiectul semăna cu un balon mare și ușor deformat. Militarii nu au reușit însă să confirme ce era. După ce au trecut pe lângă acesta, s-au întors la navă și au aterizat fără probleme. Un alt caz a fost raportat în anul 2019, în estul Statelor Unite. Un aviator militar, care avea o experiență de 28 de ani în Forțele Aeriene și în Marină, a spus că nu mai văzuse niciodată un obiect care să se deplaseze în acel mod.
Potrivit raportului, obiectul era de mici dimensiuni, zbura cu viteză mare și se deplasa în direcția opusă aeronavei militare. Pilotul l-a urmărit timp de aproximativ 10 până la 15 secunde. Când a încercat să mărească imaginea pentru a-l vedea mai bine, obiectul a ieșit rapid din raza camerei și nu a mai putut fi depistat. După analizarea imaginilor, militarii au spus că acesta părea să aibă o formă dreptunghiulară.
Cele mai recente incidente din acest lot de documente au fost înregistrate în anul 2025, în apropierea Chinei. Într-unul dintre videoclipuri, un senzor militar urmărește deasupra Mării Galbene o formă luminoasă asemănătoare unei stele cu șase colțuri. În arhive apare și un document mult mai vechi, din anul 1949. Este vorba despre discuțiile purtate în cadrul unei conferințe organizate la Los Alamos, în statul american New Mexico.
Pentagonul a anunțat că această serie de documente nu va fi ultima. Autoritățile americane pregătesc publicarea altor dosare despre fenomenele aeriene neidentificate.