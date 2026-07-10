O femeie a adormit la volanul mașinii pe autostradă! Imaginile au stârnit controverse

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 10 iul. 2026, 16:18

O înregistrare video filmată pe o autostradă din Canada a devenit virală după ce o femeie a fost surprinsă aparent dormind la volanul unui autoturism Tesla aflat în mers. Imaginile au reaprins dezbaterea privind utilizarea sistemelor de conducere asistată și riscurile generate de încrederea excesivă în tehnologia vehiculelor moderne.

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