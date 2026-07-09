Peste 9.000 de obiecte misterioase au fost observate lângă coastele SUA. Fenomenul OZN-urilor subacvatice ia amploare

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 11:58

Mii de observații privind obiecte misterioase care apar în apropierea coastelor Statelor Unite și a unor mari întinderi de apă au alimentat din nou dezbaterea privind existența așa-numitelor Obiecte Subacvatice Neidentificate, cunoscute și sub denumirea de USO-uri.

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