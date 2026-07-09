Peste 9.000 de obiecte misterioase au fost observate lângă coastele SUA. Fenomenul OZN-urilor subacvatice ia amploare

Mii de observații privind obiecte misterioase care apar în apropierea coastelor Statelor Unite și a unor mari întinderi de apă au alimentat din nou dezbaterea privind existența așa-numitelor Obiecte Subacvatice Neidentificate, cunoscute și sub denumirea de USO-uri.
Potrivit Marine Technology News și Popular Mechanics, din august 2025 și până în prezent, o aplicație dedicată raportării OZN-urilor a înregistrat peste 9.000 de astfel de observații în apropierea coastelor americane și a principalelor corpuri de apă.
Obiecte care ar trece din apă în aer cu viteze uluitoare
Relatările martorilor descriu fenomene greu de explicat. Unele dintre obiectele observate în și în jurul apelor Pământului par să se deplaseze între mediul acvatic și cel aerian cu viteze de sute de mile pe oră.
Aceste mărturii au alimentat de-a lungul anilor teoriile pasionaților de OZN-uri, care susțin că unele dintre obiectele observate ar putea fi nave de origine extraterestră aflate în apropierea mărilor și oceanelor Terrei.
În ciuda numărului mare de observații, majoritatea incidentelor au rămas fără o explicație clară sau au fost pur și simplu negate.
Un grup de oficiali și militari a cerut investigații mai serioase
De mai mulți ani, un grup restrâns de pasionați ai fenomenului OZN, din care fac parte și foști oficiali guvernamentali și militari, susține că Statele Unite ar trebui să trateze mai serios anomaliile raportate atât în apă, cât și în aer sau pe uscat.
În urma unui efort bipartizan, autoritățile americane au ajuns inclusiv să schimbe terminologia utilizată în mod oficial pentru aceste fenomene.
Astfel, termenul „Fenomen Aerian Neidentificat” a fost înlocuit cu „Fenomen Anomal Neidentificat” sau UAP, o formulă considerată mai largă și care permite includerea fenomenelor observate și în mediul acvatic.
Pentagonul a publicat imagini cu o sferă luminoasă care și-a schimbat forma
Interesul pentru astfel de fenomene a fost alimentat și de documente și materiale video făcute publice de Pentagon.
Într-un videoclip recent, intitulat „Orbs Over the Pond”, oficialii americani au descris apariția unei surse de lumină aflate sub linia orizontului și care plutea deasupra unui iaz, la o distanță estimată la aproximativ 2.700 de picioare.
Potrivit Pentagonului, obiectul apărea ca „o «sferă asemănătoare cu plasma» care își schimba intermitent forma și luminozitatea”.
„Uneori, sursa principală de lumină părea să se despartă în puncte luminoase mai mici”, au precizat oficialii americani.
Fenomenul a fost observat timp de aproximativ 45 de minute, după care a dispărut.
O explicație există, dar cu un grad redus de încredere
O analiză ulterioară a atribuit fenomenul unui efect de „dispersie a luminii solare”, produs de reflexia luminii în zăpadă și de iluminarea părții inferioare a unor nori aflați la altitudine joasă.
Totuși, această explicație a fost însoțită de mențiunea că există un nivel redus de încredere în această concluzie, iar cazul continuă să fie considerat nerezolvat.
Conform datelor publicate de organizația nepartizană Enigma, cele mai multe dintre miile de observații de USO raportate prin intermediul aplicației provin din California și Florida.
Incidentul „Tic-Tac”, unul dintre cele mai cunoscute cazuri
Poate cel mai celebru incident de acest tip s-a produs în largul coastelor orașului San Diego, în California.
Pe 14 noiembrie 2004, comandantul David Fravor, pilot în Marina SUA, și escadrila sa de avioane F/A-18F au detectat o anomalie radar la aproximativ 100 de mile de coastă.
În timpul misiunii, Fravor a observat de la bordul avionului său de luptă un obiect alb și alungit care plutea deasupra unei porțiuni de apă agitată.
Obiectul, detectat atât în spectrul infraroșu, cât și în lumină vizibilă, avea aproximativ 45 de picioare lungime și nu prezenta aripi sau alte elemente exterioare vizibile.
Potrivit relatării sale, obiectul părea să se deplaseze într-un mod neobișnuit și nu lăsa în urmă fum sau alte urme.
Când pilotul a încercat să se apropie pentru a-l intercepta, obiectul a accelerat brusc cu o viteză atât de mare încât sistemele de monitorizare nu l-au mai putut urmări.
Cazul a fost ținut secret mai bine de un deceniu
Incidentul a rămas clasificat timp de peste zece ani.
Mai târziu, un videoclip cu imaginile surprinse în timpul întâlnirii a ajuns pe internet, însă la momentul respectiv a trecut aproape neobservat, la fel și speculațiile privind o posibilă origine extraterestră.
Situația s-a schimbat radical în 2017, când povestea lui David Fravor a ajuns pe prima pagină a publicației The New York Times.
Cazul „Tic-Tac” avea să contribuie la crearea Grupului de Lucru UAP din cadrul Departamentului american al Apărării.
Fost amiral american susține că obiectele ar putea fi de origine extraterestră
David Fravor, între timp retras din activitate, a depus mărturie în 2023 în fața Subcomitetului pentru Securitate Națională, Frontieră și Afaceri Externe al Comitetului de Supraveghere și Responsabilitate al Camerei Reprezentanților.
La aceeași audiere a participat și amiralul în retragere Tim Gallaudet, fost șef meteorolog al Marinei SUA.
Acesta a depus ulterior mărturie și despre un alt videoclip UAP, realizat în perioada în care era ofițer activ.
Gallaudet afirmă că a investigat astfel de fenomene în mare parte din cariera sa și consideră că unele dintre obiectele observate ar putea avea o origine care nu este umană.
„Suntem destul de convinși că aceste aparate sunt operate de o inteligență de ordin superior care nu este umană”, spune Gallaudet.
„Nu cred că fac parte din lumea naturală așa cum o cunoaștem. Ar putea proveni de pe Pământ, dar nu cred că aparțin regnului vegetal și animal așa cum le cunoaștem.”
Un alt videoclip i-a pus în dificultate pe specialiști
În mărturia sa, fostul amiral a făcut referire și la videoclipul „Go Fast”, filmat în 2015 de senzorul în infraroșu al unui avion F/A-18 al Marinei SUA în timpul unui exercițiu desfășurat pe Coasta de Est.
În imagini apare un obiect care se deplasează rapid și care poate fi observat doar sub forma unei linii albe.
Potrivit lui Gallaudet, viteza cu care acesta se mișca în apă și comportamentul său aparent neobișnuit au părut să sfideze limitele tehnologiei cunoscute.
„Până acum, nu am construit nimic care să poată merge atât de repede în apă și să nu își schimbe viteza de la apă la aer”, spune Gallaudet. „Multe au avut o accelerație super-rapidă și au făcut ca cifrul 340 al lui D.B. Cooper să încurce FBI-ul-Apoi trei amatori au descifrat codul.”