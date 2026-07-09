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Social· 2 min citire
Patru ucraineni, recuperați din Munții Maramureșului după o intervenție de peste opt ore
Salvamontist/ Facebook Salvamont România
Salvamontiștii din Maramureș și polițiștii de frontieră au recuperat patru ucraineni care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului. Operațiunea de salvare a durat mai bine de opt ore și a fost îngreunată de condițiile din teren.
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