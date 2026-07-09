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Patru ucraineni, recuperați din Munții Maramureșului după o intervenție de peste opt ore

Salvamontist/ Facebook Salvamont România

Salvamontist/ Facebook Salvamont România

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 09:16

Salvamontiștii din Maramureș și polițiștii de frontieră au recuperat patru ucraineni care au trecut granița în România prin Munții Maramureșului. Operațiunea de salvare a durat mai bine de opt ore și a fost îngreunată de condițiile din teren.

Salvatorii au găsit încă trei persoane în timpul intervenției

Acțiunea de salvare a început după ce autoritățile au fost alertate cu privire la un cetățean ucrainean în vârstă de 24 de ani, care avea nevoie de ajutor în Munții Maramureșului.

Potrivit directorului Serviciului Public Județean (SPJ) Salvamont Maramureș, Dan Benga, odată ajunsă în zona indicată, echipa de intervenție a descoperit alți trei cetățeni ucraineni care traversaseră granița în România.

„Cetățeanul ucrainean a fost recuperat de pe munte, dintr-o altă zonă, nerespectând sfaturile noastre de a nu părăsi locația. În deplasare către coordonate am mai găsit alți trei ucraineni. Niciunul nu avea probleme medicale. Toți au fost preluați de Poliția de Frontieră. Acțiunea de căutare-salvare s-a încheiat cu succes după mai bine de opt ore”, a declarat Dan Benga.

Intervenția, îngreunată de condițiile din teren

Operațiunea s-a desfășurat în condiții dificile, fiind îngreunată de debitul crescut al unui curs de apă pe o distanță de aproximativ patru kilometri. Din acest motiv, evacuarea celor patru cetățeni ucraineni s-a realizat pe jos.

Intervenția salvamontiștilor a fost sprijinită de un echipaj al Poliției de Frontieră din cadrul Sectorului Vișeu de Sus, iar după încheierea acțiunii toate cele patru persoane au fost preluate de polițiștii de frontieră pentru efectuarea procedurilor legale.

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