Linia 178, deviată din cauza lucrărilor de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Traseul pe care vor circula autobuzele

Linia de autobuz 178 va circula pe un traseu deviat începând de joi, 9 iulie, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Modificarea a fost anunțată de Societatea de Transport București (STB) și va fi valabilă pe durata restricțiilor de circulație.
Autobuzele nu vor mai circula între Gara Basarab şi Str. Mircea Vulcănescu
"Începând de joi, 9 iulie 2026, traseul liniei 178 va fi modificat ca urmare a restricţiilor de circulaţie instituite pentru lucrările de reabilitare a sistemului rutier de pe Bd. Dinicu Golescu (Lot 7). Autobuzele nu vor mai circula pe tronsonul cuprins între Gara Basarab şi Str. Mircea Vulcănescu, urmând un traseu alternativ în ambele sensuri", informează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI).
Astfel, spre "Sala Palatului", autobuzele vor circula pe traseul: "Complex Apusului" - Str. Apusului - Bd. Uverturii - Şos. Virtuţii - Şos. Crângaşi - Pasaj Grant - Calea Giuleşti - Şos.Orhideelor - Bd. Dinicu Golescu (circulaţie pe contrasens) - Piaţa Gării de Nord - Calea Griviţei - Str. Berzei - Str. Ştirbei Vodă - Str. Ion Câmpineanu - "Sala Palatului".
De asemenea, spre "Complex Apusului", traseul autobuzelor 178 este: "Sala Palatului" - Str. Aristide Demetriade - Str. Ion Brezoianu - Str. Valter Mărăcineanu - Str. Ion Câmpineanu - Str. Luterană - Str. General Budişteanu - Str. Mircea Vulcănescu - Bd. Gării de Nord - Piaţa Gării
de Nord - Str. Witting - Calea Plevnei - Calea Giuleşti - Pasaj Grant - Şos.Crângaşi - Şos. Virtuţii - Bd. Uverturii - Str. Apusului - "Complex Apusului".
Autobuzele liniilor 123 şi 162 vor opri şi în staţia temporară "Gara de Nord"
Tot de joi, 9 iulie 2026, autobuzele liniilor 123 şi 162 vor opri şi în staţia temporară "Gara de Nord", amenajată pe Str. Witting, după intersecţia cu Bd. Dinicu Golescu.
TPBI reaminteşte că, pentru desfăşurarea lucrărilor de reabilitare din zona Bd. Dinicu Golescu - Gara Basarab, au fost modificate şi traseele liniilor 44, 105, 182, 282, 610 şi N1. Detalii despre aceste modificări sunt disponibile pe site-ul TPBI:
https://tpbi.ro/tpbi-reorganizeaza-mai-multe-linii-din-zona-bd-dinicu-golescu-gara-basarab-ca-urmare-a-demararii-lucrarilor-de-reabilitare-a-sistemului-rutier/.
Asociaţia recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicaţiei gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informaţii actualizate privind traseele şi programele de circulaţie.