Linia 178, deviată din cauza lucrărilor de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Traseul pe care vor circula autobuzele

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 19:58

Linia de autobuz 178 va circula pe un traseu deviat începând de joi, 9 iulie, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a sistemului rutier de pe Bulevardul Dinicu Golescu. Modificarea a fost anunțată de Societatea de Transport București (STB) și va fi valabilă pe durata restricțiilor de circulație.

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