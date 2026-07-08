Drona care merge pe apă și se scufundă ca un submarin a fost testată în România

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 iul. 2026, 16:57

România își accelerează planurile de apărare în regiunea Mării Negre și intră într-o nouă etapă a pregătirilor militare bazate pe tehnologii fără echipaj. După incidentele cu drone în apropierea litoralului și intensificarea amenințărilor din zonă, Bucureștiul s-a alăturat proiectului NATO Drone Edge, prin care statele aliate vor dezvolta și cumpăra împreună sisteme de drone.

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