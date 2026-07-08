Mașina îți va tăia accelerația dacă depășești limita de viteză. Planul pregătit de UE pentru șoferi

Uniunea Europeană analizează una dintre cele mai radicale schimbări pentru șoferi din ultimele decenii. După introducerea sistemelor care îi avertizează pe conducătorii auto atunci când circulă prea repede, Bruxelles-ul ia în calcul un pas mult mai îndrăzneț: mașinile să nu mai poată depăși deloc viteza legală.
Deocamdată, proiectul se află în faza consultărilor, însă propunerea a stârnit deja dezbateri aprinse legate de siguranța rutieră, libertatea șoferilor și protecția datelor personale.
Mașina ar putea limita singură viteza
Potrivit informațiilor publicate de cotidianul britanic The Telegraph, Comisia Europeană discută cu producătorii auto și cu organizațiile din domeniul siguranței rutiere despre introducerea unui nou sistem inteligent de limitare a vitezei.
Spre deosebire de tehnologia actuală, care doar avertizează șoferul că a depășit limita legală, noul sistem ar interveni direct asupra funcționării automobilului. Mai exact, electronica mașinii ar împiedica vehiculul să accelereze peste viteza permisă pe drumul respectiv.
Pentru a funcționa, sistemul ar utiliza GPS, hărți digitale actualizate, rețeaua 5G și camere capabile să identifice indicatoarele rutiere. Atunci când automobilul intră într-o zonă cu o limită de viteză mai redusă, puterea motorului ar fi diminuată automat, iar șoferul nu ar mai putea accelera peste pragul legal.
În variantele analizate există însă și posibilitatea dezactivării temporare a limitării în situații de urgență, atunci când o accelerare rapidă ar putea contribui la evitarea unui pericol.
Sistemul de avertizare există deja în toate mașinile noi
Din iulie 2024, toate autoturismele noi comercializate în Uniunea Europeană sunt obligate să fie echipate cu sistemul Intelligent Speed Assistance (ISA).
În prezent, această tehnologie recunoaște limita legală de viteză și îl avertizează pe șofer prin semnale sonore, vibrații în volan sau mesaje afișate pe bord. Cu toate acestea, conducătorul auto poate ignora avertismentele și își poate continua deplasarea cu o viteză mai mare.
Noua variantă aflată în discuție ar elimina această posibilitate, deoarece mașina ar limita automat accelerarea și nu ar mai permite depășirea vitezei legale.
Specialiștii avertizează asupra riscurilor
Propunerea a ridicat deja numeroase semne de întrebare în rândul experților din industria auto.
Specialiștii atrag atenția că sistemele actuale de recunoaștere a indicatoarelor nu sunt lipsite de erori. Camerele pot să nu observe anumite semne de circulație, hărțile digitale pot conține informații neactualizate, iar poziționarea GPS nu este întotdeauna suficient de precisă.
În astfel de situații, automobilul ar putea limita viteza în mod eronat, lucru care i-ar putea surprinde pe ceilalți participanți la trafic și, în anumite împrejurări, ar putea chiar crește riscul de accidente.
Îngrijorări și în privința datelor personale
Pe lângă problemele tehnice, experții ridică și semne de întrebare privind securitatea cibernetică și protecția vieții private.
Un sistem care poate interveni direct asupra funcționării unui vehicul trebuie să fie protejat atât împotriva defecțiunilor, cât și împotriva unor eventuale atacuri informatice.
Comisia Europeană precizează că, în acest moment, nu există încă un proiect legislativ final. Discuțiile sunt în desfășurare, iar dacă noile reguli vor fi adoptate, acestea se vor aplica doar autoturismelor noi introduse pe piață. Anul 2030 este luat în calcul, deocamdată, ca posibil termen pentru intrarea în vigoare a unui asemenea sistem.