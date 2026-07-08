Mașina îți va tăia accelerația dacă depășești limita de viteză. Planul pregătit de UE pentru șoferi

Publicat 8 iul. 2026, 16:41 Sursă The Telegraph

Uniunea Europeană analizează una dintre cele mai radicale schimbări pentru șoferi din ultimele decenii. După introducerea sistemelor care îi avertizează pe conducătorii auto atunci când circulă prea repede, Bruxelles-ul ia în calcul un pas mult mai îndrăzneț: mașinile să nu mai poată depăși deloc viteza legală.

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