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Revoltă în rândul locatarilor din blocul din Rahova, distrus de o explozie de gaze. Reportaj marca REALITATEA PLUS

Sinistrați din blocul distrus de explozie

Sinistrați din blocul distrus de explozie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 iul. 2026, 10:26
SursăRealitate Plus

Revoltă și neputință pentru locuitorii blocului din cartierul Rahova din Capitală care a explodat. La aproape nouă luni de la incidentul cumplit, autoritățile încep abia cum lucrările pentru a pune în siguranță clădirea grav avariată. Locatarii care stau acum în chirie susțin că așteaptă să intre în case pentru că nici până acum nu au putut să-și recupereze bunurile. Un reportaj marca, Relitatea PLUS, semnat de jurnalistul Cristina Tanasă.

În urmă cu câteva zile, Primăria Municipiului București a anunțat că în cursul acestei săptămâni, va fi semnat ordinul de începere a lucrărilor pentru punerea în siguranță a blocului explodat din Rahova.

Potrivit unui comunicat, lucrările au fost întârziate aproape trei săptămâni, după ce expertul judiciar a cerut săpături suplimentare în jurul blocului. Acestea au fost necesare pentru anchetă, iar în această perioadă constructorul nu a putut intra pe șantier pentru a continua proiectarea.

Lucrările vor presupune separarea etajelor afectate de restul structurii, îndepărtarea și demolarea părții avariate, dar și consolidarea segmentului rămas în picioare, urmând ca totul să dureze aproximativ 50 de zile. După finalizarea acestei etape, locatarii din partea de bloc care rămâne în picioare vor putea intra în apartamente pentru a-și recupera documentele și bunurile de valoare.

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