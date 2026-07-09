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Social· 1 min citire
Revoltă în rândul locatarilor din blocul din Rahova, distrus de o explozie de gaze. Reportaj marca REALITATEA PLUS
Sinistrați din blocul distrus de explozie
Publicat9 iul. 2026, 10:26
SursăRealitate Plus
Revoltă și neputință pentru locuitorii blocului din cartierul Rahova din Capitală care a explodat. La aproape nouă luni de la incidentul cumplit, autoritățile încep abia cum lucrările pentru a pune în siguranță clădirea grav avariată. Locatarii care stau acum în chirie susțin că așteaptă să intre în case pentru că nici până acum nu au putut să-și recupereze bunurile. Un reportaj marca, Relitatea PLUS, semnat de jurnalistul Cristina Tanasă.
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