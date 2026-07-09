Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Seism în România, joi dimineață. Unde a fost resimțit și ce magnitudine a avut

Cutremur

Cutremur

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 08:08

Un cutremur cu magnitudinea s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de peste 120 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Seismul s-a produs joi, 9 iulie, la ora 01:30:18, în zona seismică Vrancea, și a avut o magnitudine de 3,4 pe scara Richter.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), cutremurul s-a produs la o adâncime de 124,5 kilometri.

Mișcarea seismică a fost localizată în apropierea mai multor orașe, la 37 km sud de Focșani, 57 km sud de Buzău, 75 km est de Sfântu Gheorghe, 85 km est de Brașov, 95 km nord-est de Ploiești și 98 km sud de Bârlad.

Cel mai puternic cutremur înregistrat în România în acest an a avut loc pe 26 februarie, tot în zona seismică Vrancea, și a avut magnitudinea de 4,5 pe scara Richter.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cutremurseism vranceaINFPcutremur romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe