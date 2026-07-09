Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Seism în România, joi dimineață. Unde a fost resimțit și ce magnitudine a avut
Cutremur
Un cutremur cu magnitudinea s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de peste 120 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).
Citește și
- 09:16Patru ucraineni, recuperați din Munții Maramureșului după o intervenție de peste opt ore
- 09:05România, sub amenințarea furtunilor. Meteorolog ANM: "Urmează vijelii, iar temperaturile scad sub 30 de grade"
- 08:44România, în pericol de blackout! Avertisment de ultimă oră de la CE Oltenia: „Niciodată nu am fost atât de expuși”
- 07:41Incendiu puternic pe plaja din Mamaia: două beach bar-uri au fost distruse de flăcări VIDEO
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News