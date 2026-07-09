Seism în România, joi dimineață. Unde a fost resimțit și ce magnitudine a avut

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 iul. 2026, 08:08

Un cutremur cu magnitudinea s-a produs în noaptea de miercuri spre joi, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de peste 120 de kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP).

Distribuie articolul