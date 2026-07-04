18.000 de dolari anual pentru chirie și trei mese pe zi. Condiția pe care angajații trebuie să o respecte

O companie din domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite atrage atenția printr-o politică de beneficii neobișnuită. Angajații pot primi până la 18.000 de dolari pe an pentru plata chiriei, însă doar dacă aleg să locuiască la cel mult zece minute de mers cu bicicleta de sediul firmei. Inițiativa are ca obiectiv reducerea timpului petrecut în trafic și creșterea productivității echipei.
Bonus consistent pentru chirie, dar cu o regulă clară
Programul a fost prezentat de Sebastian Jimenez, directorul executiv și cofondatorul companiei Rilla, cu sediul în New York. Startup-ul dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială pentru analiza conversațiilor echipelor de vânzări, arată Business Insider.
Potrivit conducerii companiei, subvenția pentru chirie este destinată exclusiv angajaților care locuiesc suficient de aproape de birou pentru a ajunge rapid cu bicicleta. Strategia urmărește eliminarea navetei lungi și crearea unui echilibru care să permită salariaților să își concentreze energia asupra activității profesionale.
Program solicitant: 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână
În același timp, compania promovează un ritm de lucru intens. Angajații lucrează, în mod obișnuit, aproximativ 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână.
Sebastian Jimenez susține însă că nimeni nu este obligat să accepte aceste condiții, iar recrutarea vizează persoane care își doresc un mediu competitiv și sunt motivate de performanță. Potrivit acestuia, mulți dintre angajați provin din domenii precum sportul de performanță sau antreprenoriatul și sunt obișnuiți cu obiective ambițioase.
Trei mese pe zi și facilități premium
Pe lângă ajutorul pentru chirie, compania oferă un pachet generos de beneficii. Angajații primesc zilnic trei mese gratuite și au acces la o sală de fitness dotată cu saună și bazin cu apă rece.
Conducerea estimează că investiția anuală în aceste facilități ajunge la aproximativ 37.000 de dolari pentru fiecare angajat. Suma include subvenția pentru locuință, mesele și accesul la facilitățile sportive, fără a lua în calcul asigurările medicale, contribuțiile la pensie sau pachetele de acțiuni oferite personalului.
În prezent, aproximativ 80% dintre salariații companiei beneficiază de programul destinat acoperirii costurilor cu chiria.
Birouri alese pentru confort și productivitate
Compania susține că și spațiul de lucru a fost selectat cu mare atenție. Înainte de mutarea într-un nou sediu din cartierul Williamsburg, conducerea a consultat un specialist în calitatea aerului din clădiri și a analizat aproximativ 20 de locații.
În final, a fost ales un etaj într-o clădire considerată drept una dintre cele mai bine ventilate din New York, decizie care, potrivit reprezentanților firmei, contribuie la confortul și eficiența angajaților.
Sebastian Jimenez afirmă că scopul companiei nu este doar prezența fizică la birou, ci crearea unui mediu care să le permită oamenilor să lucreze în condiții optime și să își valorifice la maximum potențialul profesional.