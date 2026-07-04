18.000 de dolari anual pentru chirie și trei mese pe zi. Condiția pe care angajații trebuie să o respecte

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 4 iul. 2026, 17:46

O companie din domeniul inteligenței artificiale din Statele Unite atrage atenția printr-o politică de beneficii neobișnuită. Angajații pot primi până la 18.000 de dolari pe an pentru plata chiriei, însă doar dacă aleg să locuiască la cel mult zece minute de mers cu bicicleta de sediul firmei. Inițiativa are ca obiectiv reducerea timpului petrecut în trafic și creșterea productivității echipei.

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