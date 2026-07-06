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Extern· 1 min citire
Crește bilanțul victimelor dublului seism din Venezuela: peste 3.300 de morți
Cutremur Venezuela/ Profimedia
Autoritățile din Venezuela au revizuit bilanțul victimelor provocate de dublul seism din 24 iunie, anunțând că numărul morților a ajuns la 3.342, iar cel al răniților la 16.740. În același timp, ONU estimează că zeci de mii de persoane sunt încă dispărute.
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