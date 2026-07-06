Summitul NATO de la Ankara. Principalele provocări cu care se confruntă alianţa occidentală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 08:39

Liderii NATO se reunesc, pe 7 și 8 iulie, la summitul de la Ankara, într-un context de securitate tot mai tensionat. Pe agenda discuțiilor se află principalele provocări cu care se confruntă alianța, de la consolidarea apărării europene până la creșterea producției din industria de apărare, relatează Reuters.

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