Atac masiv asupra Kievului înaintea summitului NATO. Cel puțin trei răniți

Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac aerian de amploare în noaptea de duminică spre luni, când forțele ruse au lansat rachete balistice, rachete de croazieră și drone. Bombardamentul are loc cu o zi înaintea summitului NATO de la Ankara și la câteva zile după un alt atac sângeros asupra Kievului.
Kievul a fost lovit în primele ore ale dimineții de luni de un atac combinat cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone lansate de Rusia, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei.
Sirenele de alertă aeriană au răsunat în întreaga capitală înainte ca mai multe explozii puternice să zguduie centrul orașului. Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a declarat că cel puțin trei persoane au fost rănite, iar în mai multe cartiere au izbucnit incendii provocate de resturile proiectilelor interceptate de sistemele de apărare antiaeriană.
Un bloc de locuințe cu mai multe etaje a fost grav avariat în urma atacului, iar mai multe persoane au rămas blocate în interior. Echipele de intervenție continuă operațiunile de salvare și evaluarea pagubelor.
Cu o zi înaintea bombardamentului, președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizase că serviciile de informații de la Kiev dețin date potrivit cărora Rusia pregătește „un nou atac masiv”. Liderul ucrainean a susținut că momentul ales de Moscova nu este întâmplător, atacul fiind lansat imediat după Ziua Independenței Statelor Unite și în ajunul summitului NATO de la Ankara.
Războiul din Ucraina se află printre principalele teme de pe agenda reuniunii liderilor Alianței Nord-Atlantice, care începe marți în capitala Turciei.
Acesta este al doilea atac major asupra Kievului în mai puțin de o săptămână. Ultima ofensivă aeriană de amploare lansată de Rusia asupra capitalei ucrainene s-a soldat cu cel puțin 30 de morți.
După atac, reprezentanți ai organizației ucraineano-americane Razom for Ukraine au criticat lipsa unui sprijin suficient în materie de apărare antiaeriană pentru Ucraina. Kateryna Lisunova, consilier media al organizației, a transmis pe platforma X că este greu de explicat de ce Ucraina nu a primit suficiente sisteme Patriot pentru a-și proteja populația civilă, în condițiile în care statele aliate dispun de astfel de echipamente.
Bombardamentul are loc la doar câteva ore după convorbirea telefonică de peste 90 de minute dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin, în cadrul căreia liderul de la Casa Albă și-a reafirmat disponibilitatea de a sprijini găsirea unei soluții pentru încheierea războiului din Ucraina.