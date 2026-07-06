Poliția din New York îl caută pe suspectul mascat responsabil pentru crimă. Opt persoane au fost ucise

Un bărbat mascat a deschis focul fără avertisment asupra unui picnic de familie organizat de Ziua Independenței în cartierul Coney Island din Brooklyn, rănind opt persoane, inclusiv patru copii, conform Poliției din New York, citată de ABC News.
Detectivii Departamentului de Poliție din New York (NYPD) încearcă să identifice suspectul, care a fugit de la locul atacului pe jos și este în continuare căutat. Comisarul NYPD, Jessica Tisch, a făcut anunțul duminică, în cadrul unei conferințe de presă.
„Nu este loc pentru un asemenea tip de violență în orașul nostru. Nu o vom tolera. O vom combate cu toate mijloacele pe care le avem la dispoziție”, a declarat primarul New York-ului, Zohran Mamdani.
„În timp ce suntem alături de cei ale căror persoane dragi au fost rănite, trebuie să ne reafirmăm angajamentul de a construi un oraș în care fiecare sărbătoare să fie sigură și fiecare zi festivă să fie un prilej de bucurie”, a adăugat acesta.
Victimele atacului
Potrivit comisarului Tisch, victimele sunt doi bărbați, de 37 și 33 de ani, două femei, de 21 și 25 de ani, patru copii, cu vârste de 6, 7, 12 și 14 ani
Șapte dintre victime au suferit răni prin împușcare care nu le pun viața în pericol. Femeia de 21 de ani a fost împușcată în piept și este internată în stare critică.
Cum s-a produs atacul
Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 22:37, în curtea unei locuințe situate la intersecția West 30th Street cu Surf Avenue, la mai puțin de două străzi de celebra promenadă Riegelmann Boardwalk.
„Primele date ale anchetei indică faptul că în curte avea loc un picnic de familie, când un bărbat necunoscut, îmbrăcat complet în negru și purtând o cagulă neagră, s-a apropiat de gardul dinspre Surf Avenue și a tras mai multe focuri de armă în curte”, a declarat Tisch.
Anchetatorii nu au găsit până în prezent nicio dovadă că, înaintea atacului, ar fi existat o ceartă sau o altercație între suspect și participanții la petrecere. La fața locului, polițiștii au recuperat o armă de tip TEC-9, echipată cu un încărcător extins, precum și zece tuburi de cartuș trase.
Posibilă legătură cu o crimă anterioară
Comisarul NYPD a declarat că anchetatorii verifică dacă atacul are legătură cu o crimă atribuită unor bande, produsă la începutul săptămânii pe aceeași stradă. „Analizăm dacă există o legătură între cele două incidente”, a spus Tisch.