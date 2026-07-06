Poliția din New York îl caută pe suspectul mascat responsabil pentru crimă. Opt persoane au fost ucise

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 09:16

Un bărbat mascat a deschis focul fără avertisment asupra unui picnic de familie organizat de Ziua Independenței în cartierul Coney Island din Brooklyn, rănind opt persoane, inclusiv patru copii, conform Poliției din New York, citată de ABC News.

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