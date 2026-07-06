Rusia a doborât peste 500 de drone ucrainene în timpul nopții. Anunțul Ministerului rus al Apărării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 10:40

Apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat și doborât 519 drone ucrainene în noaptea de duminică spre luni, deasupra a aproximativ 20 de regiuni ale țării și a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova, a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de AFP.

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