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Extern· 2 min citire
Rusia a doborât peste 500 de drone ucrainene în timpul nopții. Anunțul Ministerului rus al Apărării
FOTO: Arhivă
Apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat și doborât 519 drone ucrainene în noaptea de duminică spre luni, deasupra a aproximativ 20 de regiuni ale țării și a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova, a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de AFP.
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