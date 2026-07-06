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Rusia a doborât peste 500 de drone ucrainene în timpul nopții. Anunțul Ministerului rus al Apărării

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 10:40

Apărarea antiaeriană a Rusiei a interceptat și doborât 519 drone ucrainene în noaptea de duminică spre luni, deasupra a aproximativ 20 de regiuni ale țării și a Peninsulei Crimeea, anexată de Moscova, a anunțat Ministerul rus al Apărării, citat de AFP.

Atacurile ucrainene au vizat în special regiunea Moscova

Atacurile ucrainene cu drone au avut loc în timp ce bombardamentele rusești s-au soldat luni cu cel puțin zece morți în regiunea Kiev, unde jurnaliști AFP au fost martori la zeci de explozii.

Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apărării, atacurile ucrainene au vizat în special regiunea Moscova, unde 11 drone care se îndreptau spre capitala rusă au fost doborâte, și regiunea Leningrad (nord-vest), unde au fost doborâte 56 de drone, potrivit autorităților locale.

În regiunea Iaroslavl (la 300 km nord-est de Moscova), două persoane au fost rănite într-un 'atac masiv' cu drone ucrainene, dintre care peste 70 au fost doborâte, a declarat pe Telegram guvernatorul regional Mihail Ievraiev.

Drone ucrainene au fost doborâte deasupra Peninsulei Crimeea

De asemenea, drone ucrainene au fost doborâte deasupra Peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.În această regiune, Sevastopol, oraș situat pe malul Mării Negre, a rămas fără electricitate 'din cauza unui atac' ucrainean asupra infrastructurilor energetice din apropierea orașului, potrivit guvernatorului local numit de ocupantul rus, Mihail Razvoiadiev.

Rusia lovește zilnic Ucraina de la lansarea ofensivei sale la scară largă în februarie 2022. La rândul său, armata ucraineană lansează cu regularitate drone asupra Rusiei, vizând în principal infrastructurile energetice care permit Moscovei să își finanțeze efortul de război.Negocierile mediate de americani pentru a pune capăt acestui conflict sunt, pentru moment, în impas.

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