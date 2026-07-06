Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Trump, noi ironii la adresa lui Meloni înaintea summitului NATO: „Are nevoie de un ordin de restricție”

Trump și Meloni

Trump și Meloni

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:56

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a publicat pe Truth Social un mesaj cu tentă ironică la adresa premierului italian Giorgia Meloni, cu puțin timp înainte de deschiderea summitului NATO de la Ankara.

Mesajul a însoțit o fotografie în care liderul de la Casa Albă apare alături de șefa guvernului italian, iar textul postat suna astfel: „Needs a restraining order” („Are nevoie de un ordin de restricție”). În Statele Unite, un astfel de ordin reprezintă o decizie judecătorească menită să țină o persoană la distanță de alta, fiind folosit de regulă în situații de hărțuire sau urmărire.

Euronews notează că formularea a fost percepută drept o ironie la adresa Giorgiei Meloni, postarea apărând cu doar câteva ore înainte de summitul NATO din 7-8 iulie, eveniment la care ambii oficiali urmează să fie prezenți la Ankara.

Roma alege tăcerea

Potrivit Corriere della Sera, care citează surse din guvernul italian, executivul de la Roma a decis să nu ofere niciun răspuns public la mesajul lui Trump.

Aceleași surse precizează că Meloni și ministrul de Externe, Antonio Tajani, au purtat discuții pe timpul nopții pentru a stabili poziția Italiei, optând în cele din urmă să treacă sub tăcere ceea ce consideră un atac personal nejustificat.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

trumpmeloniironiisummit nato

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe