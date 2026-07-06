Trump, noi ironii la adresa lui Meloni înaintea summitului NATO: „Are nevoie de un ordin de restricție”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:56

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse după ce a publicat pe Truth Social un mesaj cu tentă ironică la adresa premierului italian Giorgia Meloni, cu puțin timp înainte de deschiderea summitului NATO de la Ankara.

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